Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) выразил надежду на то, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возобновит выступления на ринге. Комментируя решение Цыганского короля, как называют британца, завершить карьеру, россиянин пожаловался на отсутствие звезд в боксе.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Дагестанец, который называл своим братом главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и позорно прячется под флагом Канады, добавил, что возвращение Фьюри нужно боксу, где остались одни ноунеймы.

"Слушайте, насколько я помню Фьюри уже заявлял о завершении карьеры раньше. Пару раз, правильн? Может быть, сейчас он снова вернется. Бокс нуждается в Тайсоне Фьюри, потому что остались одни ноунеймы", – сказал Бетербиев, видимо, включив в этот список не только себя, но и украинского суперчемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО).

Ранее россиянин назвал единственное условие для боя с нашим соотечественником. В свою очередь американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика.

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал промоутеру Фрэнку Уоррену своего следующего соперника и весовую категорию, в которой проведет бой.

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