'Слишком силен': россиянин Бетербиев испугался драться с Усиком, назвав единственное условие для боя

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) отказался драться с Александром Усиком (23-0, 14 КО) в двух главных боксерских дивизионах. По словам россиянина, наш соотечественник слишком сильный и умный спортсмен, чтобы рисковать, а потому поединок возможен только в его категории.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью YouTube-каналу FightHub TV. Ранее дагестанец, который называл своим братом главу Чечни Рамзана Кадырова и позорно прячется под флагом Канады, выражал готовность подраться с Усиком в тяжелом весе, однако теперь считает это опасным для себя.

"Нет, Усик слишком силен для меня. Он выступает в супертяжах. Очень сильный. Если он опустится в полутяжелый вес, то нет проблем. Но в хевивейте или крузервейте – нет. Он слишком силен и он очень хорош. Уважение ему. Его реванш с Фьюри был хорош. Но мне жаль, что сейчас в супертяжелом весе нет больших имен. Как это было во времена Мохаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Фьюри и Усик – лучшие боксеры дивизиона", – сказал Бетербиев.

Ранее американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика.

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал промоутеру Фрэнку Уоррену своего следующего соперника и весовою категорию, в которой проведет бой.

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