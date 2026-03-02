Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

На прошлой неделе спортивную Украину всколыхнула новость: наш боксер Александр Усик в Египте сразится против кикбоксера Рико Верхувена. Как это – когда специалист по ударам руками будет бить специалиста по ударам ногами? Не будет ли недоразумения? И зачем вообще нужен такой нестандартный бой? OBOZ.UA рассказывает все детали.

Кто такой Верхувен?

Рико Верхувен родился в 1989-м году, на момент боя ему будет 37, он на 2 года моложе Усика. Его профессиональная карьера насчитывает более 20 лет. Из атлетических параметров: вес 90 кг, рост – 196 см, такой же размах рук. Отец с детства воспитывал его во вселенной единоборств, поэтому, попробовав много видов боев, Рико остановился на кикбоксинге. Уже в первом же взрослом спарринге в 2005-м он нокаутировал соперника, заработав дебютную победу.

На сегодня Верхувен известен как тяжеловес и настоящий доминатор в своем виде спорта. Его классифицируют как ортодоксального кикбоксера. За эти 20 лет было 76 боев и 66 побед, 21 через нокаут. Верхувен имеет разные интересы, поэтому у него есть определенный боксерский опыт. Один бой – одна победа. Так же и в ММА, один бой – одна победа. Последний бой был прошлым летом против россиянина Вахитова, выигрыш единогласным решением судей. Тогда он фактически защитил свой титул и сразу освободил место после 11 лет лидерства, оставив кикбоксинг с выдающимся рекордом побед.

Руки против ног – так бывает?

Наш Усик – чемпион мира, чемпион Олимпийских игр. У него уникальная карьера, сплошные победы в профессиональных боях. Главная добродетель последних лет – собирать все возможные пояса и накапливать титулы. Просто сейчас Александра называют лучшим боксером мира и абсолютным чемпионом в бесчисленном количестве версий. За спиной двойное избиение Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Верхувен для подготовки подключил Питера Фьюри, дядю Тайсона Фьюри. Это не первое их сотрудничество, но новое для профессионального боксерского боя. Ту самую победу в боксе голландец оформил нокаутом во втором раунде, но готов ли он к длительному силовому противостоянию по всему рингу? В этом случае ноги отнюдь не помогут.

По правилам, Александр Усик должен обязательно защищать свой пояс перед новым претендентом из мира бокса, но WBC пошла на встречу и позволила украинцу добровольно защищать пояс. Этот путь проложен в 24 боях, 24 победы. Это абсолютная витрина. 15 выигрышей нокаутом – будто доказательство, что не следует лезть под эту горячую руку. Как мы писали выше, голландец открыт к экспериментам в других видах спорта. Но готов ли он встретиться с тем, чего еще не видел?

Усик против Верхувена – новый спарринг для рядового украинца и удивление для его настоящих фанатов. Ведь правильнее это будет звучать именно как боксер против кикбоксера. Разные виды спорта, разные подходы, разные приемы, разные стратегии, много чего разного. В интервью Sky Sports британская кикбокс-легенда Лиам Гаррисон заявил, что у нидерландца никаких шансов. Несмотря на то, что это его коллега и в определенной степени кумир, даже звезда спорта не ожидает, что Верхувен победит Усика.

Я думаю, что Рико придется ударить Усика ногой в ногу, если он хочет получить над ним какое-то преимущество. Никто не может победить Усика в боксерском бою, мне все равно, кто вы. Он лучший тяжеловес на этой планете, и он лучший тяжеловес этой эпохи. Если такие ребята, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, не могут его одолеть, боюсь, что никто не сможет его одолеть - Лиам Гаррисон, британский кикбоксер

Безусловно, для Усика это часть тренировочного процесса. Боев в боксе мало, но они всегда имеют под собой длительную подготовку. Украинец должен вскоре защищать статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Следующий обязательный претендент на пояс WBC – Агит Кабаел, у которого 27 боев и все тоже победные.

Спорт все больше превращается в шоу

В других видах спорта можно вспомнить канадскую лыжницу Элизабет Хаус, которая выигрывала в забегах; британского легкоатлета Бронсона Питерсона и его победы в плавании, американца Боба Бимона, который после прыжков в длину успешно выступал в американском футболе. В боксе сразу вспоминается любитель Джейк Поул. Он привлек к себе внимание всего мира полтора года назад, когда организовал бой против легенды Майка Тайсона, тот бег по кругу выиграл именно блогер решением судей. Но уже в декабре был еще один бой против суперпрофессионала Энтони Джошуа – после нескольких нокдаунов блогер отправился прямиком в нокдаун.

Так и здесь – профессиональный бокс с профессионалами все больше тяготеет не только к избиению друг друга. Это должно быть шоу, ведь оно соберет зрителей и принесет деньги. Именно поэтому пояс будет стилизован пирамидами Гизы, а сам ринг для Усика с Верховеном построят прямо у подножия главного символа Египта. Следует просто привыкнуть, что чистый спорт отходит на второй план. В мире развлечений неадекватное на первый взгляд событие будет иметь больше внимания и просмотров, чем классическая игра большого вида спорта. Сейчас все меньше событий, которые действительно будут держать внимание, поэтому вокруг них создают различные медиапроекты или программы.

Футбольный сезон большой, но вспомните Лигу чемпионов в сериале "All or Nothing" и мы понимаем, что за победой команды Гвардиолы стоит больше, чем его тактический гений. Можно сказать, что мы внимательно смотрели гонки Формулы-1 и знаем все мелочи сезона. Но на днях вышел уже 8 сезон "Drive to Survive". Все потому, что у раскрытых секретов и самых драматичных событий все еще есть закулисье, которые знает только оператор. А такое было, 100%. Сохраняют высокую популярность действительно канонические соревнования: бои нашего Усика, Эль-Класико в Испании или финалы Чемпионата мира. Даже после ухода Клоппа и системного кризиса Пепа, игра "Манчестер Сити" против "Ливерпуля" в феврале стала одной из самых популярных спортивных трансляций года. Его посмотрело более 700 миллионов человек, тогда как американский Супербоул собрал лишь 500 миллионов зрителей.

Зачем Супербоулу концерт посреди игры? Потому что так об американском футболе узнают далеко за пределами континента. Те же 500 млн аудитории – это в полтора раза больше населения всех Соединенных Штатов, а там много людей, кто предпочтет баскетбол, бейсбол или хоккей, чем эту игру. То есть половина из этого полмиллиарда это иностранцы, так сказать мировой прокат. А без шоу с известными звездами это так и оставалась бы обычная решающая игра очередного чемпионата на планете.

Бой Усика против Верхувена, безусловно, станет одним из центральных событий мая. Там будет огромная телевизионная аудитория и немалая цена за билеты. После анонса боя, оба спортсмена высказывались исключительно положительно и с уважением. Усик сказал, что очень ждет бой и ценит годы тяжелого чемпионского труда у нидерландца, тогда как Верхувен заявил, что для него это будет самый тяжелый вызов в карьере. Нам же остается только приготовиться к тому, что мы еще точно не видели. Несмотря на различные виды спорта – это точно будет интересно.