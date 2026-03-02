УкраїнськаУКР
Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

На прошлой неделе спортивную Украину всколыхнула новость: наш боксер Александр Усик в Египте сразится против кикбоксера Рико Верхувена. Как это – когда специалист по ударам руками будет бить специалиста по ударам ногами? Не будет ли недоразумения? И зачем вообще нужен такой нестандартный бой? OBOZ.UA рассказывает все детали.

Кто такой Верхувен?

Рико Верхувен родился в 1989-м году, на момент боя ему будет 37, он на 2 года моложе Усика. Его профессиональная карьера насчитывает более 20 лет. Из атлетических параметров: вес 90 кг, рост – 196 см, такой же размах рук. Отец с детства воспитывал его во вселенной единоборств, поэтому, попробовав много видов боев, Рико остановился на кикбоксинге. Уже в первом же взрослом спарринге в 2005-м он нокаутировал соперника, заработав дебютную победу.

Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

На сегодня Верхувен известен как тяжеловес и настоящий доминатор в своем виде спорта. Его классифицируют как ортодоксального кикбоксера. За эти 20 лет было 76 боев и 66 побед, 21 через нокаут. Верхувен имеет разные интересы, поэтому у него есть определенный боксерский опыт. Один бой – одна победа. Так же и в ММА, один бой – одна победа. Последний бой был прошлым летом против россиянина Вахитова, выигрыш единогласным решением судей. Тогда он фактически защитил свой титул и сразу освободил место после 11 лет лидерства, оставив кикбоксинг с выдающимся рекордом побед.

Руки против ног – так бывает?

Наш Усик – чемпион мира, чемпион Олимпийских игр. У него уникальная карьера, сплошные победы в профессиональных боях. Главная добродетель последних лет – собирать все возможные пояса и накапливать титулы. Просто сейчас Александра называют лучшим боксером мира и абсолютным чемпионом в бесчисленном количестве версий. За спиной двойное избиение Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

Верхувен для подготовки подключил Питера Фьюри, дядю Тайсона Фьюри. Это не первое их сотрудничество, но новое для профессионального боксерского боя. Ту самую победу в боксе голландец оформил нокаутом во втором раунде, но готов ли он к длительному силовому противостоянию по всему рингу? В этом случае ноги отнюдь не помогут.

По правилам, Александр Усик должен обязательно защищать свой пояс перед новым претендентом из мира бокса, но WBC пошла на встречу и позволила украинцу добровольно защищать пояс. Этот путь проложен в 24 боях, 24 победы. Это абсолютная витрина. 15 выигрышей нокаутом – будто доказательство, что не следует лезть под эту горячую руку. Как мы писали выше, голландец открыт к экспериментам в других видах спорта. Но готов ли он встретиться с тем, чего еще не видел?

Усик против Верхувена – новый спарринг для рядового украинца и удивление для его настоящих фанатов. Ведь правильнее это будет звучать именно как боксер против кикбоксера. Разные виды спорта, разные подходы, разные приемы, разные стратегии, много чего разного. В интервью Sky Sports британская кикбокс-легенда Лиам Гаррисон заявил, что у нидерландца никаких шансов. Несмотря на то, что это его коллега и в определенной степени кумир, даже звезда спорта не ожидает, что Верхувен победит Усика.

Я думаю, что Рико придется ударить Усика ногой в ногу, если он хочет получить над ним какое-то преимущество. Никто не может победить Усика в боксерском бою, мне все равно, кто вы. Он лучший тяжеловес на этой планете, и он лучший тяжеловес этой эпохи. Если такие ребята, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, не могут его одолеть, боюсь, что никто не сможет его одолеть
- Лиам Гаррисон, британский кикбоксер
Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

Безусловно, для Усика это часть тренировочного процесса. Боев в боксе мало, но они всегда имеют под собой длительную подготовку. Украинец должен вскоре защищать статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Следующий обязательный претендент на пояс WBC – Агит Кабаел, у которого 27 боев и все тоже победные.

Спорт все больше превращается в шоу

В других видах спорта можно вспомнить канадскую лыжницу Элизабет Хаус, которая выигрывала в забегах; британского легкоатлета Бронсона Питерсона и его победы в плавании, американца Боба Бимона, который после прыжков в длину успешно выступал в американском футболе. В боксе сразу вспоминается любитель Джейк Поул. Он привлек к себе внимание всего мира полтора года назад, когда организовал бой против легенды Майка Тайсона, тот бег по кругу выиграл именно блогер решением судей. Но уже в декабре был еще один бой против суперпрофессионала Энтони Джошуа – после нескольких нокдаунов блогер отправился прямиком в нокдаун.

Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

Так и здесь – профессиональный бокс с профессионалами все больше тяготеет не только к избиению друг друга. Это должно быть шоу, ведь оно соберет зрителей и принесет деньги. Именно поэтому пояс будет стилизован пирамидами Гизы, а сам ринг для Усика с Верховеном построят прямо у подножия главного символа Египта. Следует просто привыкнуть, что чистый спорт отходит на второй план. В мире развлечений неадекватное на первый взгляд событие будет иметь больше внимания и просмотров, чем классическая игра большого вида спорта. Сейчас все меньше событий, которые действительно будут держать внимание, поэтому вокруг них создают различные медиапроекты или программы.

Футбольный сезон большой, но вспомните Лигу чемпионов в сериале "All or Nothing" и мы понимаем, что за победой команды Гвардиолы стоит больше, чем его тактический гений. Можно сказать, что мы внимательно смотрели гонки Формулы-1 и знаем все мелочи сезона. Но на днях вышел уже 8 сезон "Drive to Survive". Все потому, что у раскрытых секретов и самых драматичных событий все еще есть закулисье, которые знает только оператор. А такое было, 100%. Сохраняют высокую популярность действительно канонические соревнования: бои нашего Усика, Эль-Класико в Испании или финалы Чемпионата мира. Даже после ухода Клоппа и системного кризиса Пепа, игра "Манчестер Сити" против "Ливерпуля" в феврале стала одной из самых популярных спортивных трансляций года. Его посмотрело более 700 миллионов человек, тогда как американский Супербоул собрал лишь 500 миллионов зрителей.

Усик против Верхувена. Кому и зачем нужен спарринг боксера против кикбоксера

Зачем Супербоулу концерт посреди игры? Потому что так об американском футболе узнают далеко за пределами континента. Те же 500 млн аудитории – это в полтора раза больше населения всех Соединенных Штатов, а там много людей, кто предпочтет баскетбол, бейсбол или хоккей, чем эту игру. То есть половина из этого полмиллиарда это иностранцы, так сказать мировой прокат. А без шоу с известными звездами это так и оставалась бы обычная решающая игра очередного чемпионата на планете.

Бой Усика против Верхувена, безусловно, станет одним из центральных событий мая. Там будет огромная телевизионная аудитория и немалая цена за билеты. После анонса боя, оба спортсмена высказывались исключительно положительно и с уважением. Усик сказал, что очень ждет бой и ценит годы тяжелого чемпионского труда у нидерландца, тогда как Верхувен заявил, что для него это будет самый тяжелый вызов в карьере. Нам же остается только приготовиться к тому, что мы еще точно не видели. Несмотря на различные виды спорта – это точно будет интересно.

