Усик и Фьюри на грани провала: украинца 'разрывали, как тряпичную куклу', а британец еле успел подняться после нокдауна

Чемпионы мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) остаются непобежденными на профессиональном ринге накануне объединительного поединка 18 мая в Саудовской Аравии, который определит имя короля дивизиона и обладателя всех поясов. Однако в карьерах украинца и британца были бои, когда они оказывались очень близки к своему первому поражению.

OBOZ.UA собрал схватки Александра и Тайсона, в которых боксеры были в шаге от провала, но все-таки сумели выстоять.

МАЙРИС БРИЕДИС. "Это самые трудные 12 раундов, которые я когда-либо проводил", – сказал Александр Усик после полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) c латвийцем Майрисом Бриедисом. Бой состоялся 27 января 2018 года на "Арена Рига". На кону стояли два чемпионских титула – по версиям WBC, который принадлежал Бриедису, и WBO, который носил Усик.

Поединок против латвийского боксера вышел для Александра очень непростым. Как позже писали эксперты, украинец дал вымахаться сопернику в первой половине боя, а во втором устроил ему настоящую взбучку. В итоге схватка завершилась раздельным решением дважды – 115:113 и 114:114 в пользу украинца.

По словам промоутер Усика Александра Красюка, украинец находился в шаге от первого поражения в профессиональной карьере: "Это было очень близкое решение. Если бы тот судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья за большинством решений. Так как ничья, то идут к запискам четвертого арбитра, у него тоже ничья. А когда уже у четвертого судьи ничья, тогда победителем становится тот, кто победил в 12-м раунде. А победил Бриедис – 2:1".

"Мне не понравилось, что он раз пять пропустил удары снизу. Аперкоты Бриедиса. У него это наработанная комбинация. Саша уходил на сильную руку Майриса. Это его ошибка. Надо было уходить за ногу. Сергей Ватаманюк ему говорил, но увы. Иногда боксируешь на усталости", – позже анализировал Денис Беринчик.

ДЕРЕК ЧИСОРА. Переход абсолютного чемпиона крузервейта Усика в супертяжелый вес прошел не идеально. Второй поединок в супертяжах против опытного британца Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая 2020-го, но его перенесли на 31 октября из-за пандемии коронавируса. До боя в Лондоне на "Уэмбли" Александр не боксировал год, и англичанину удалось его как следует помять.

Чисора с первых минут захватил центр ринга, засыпая украинца градом ударов и пытаясь вырубить своим боковым. Усик старался максимально двигаться, уходя от рук соперника и ища варианты для контратаки. С 7 раунда начала ощущаться усталость Дерека, а вот украинец взял на себя роль первого номера и вырвал победу благодаря активности в чемпионских раундах – 117:112, 115:113, 115:113.

"Считаю, что Усик получил то, в чем он нуждался – тяжелый и конкурентный поединок. После стартовых двух раундов он выглядел так, словно уже прошла половина боя. Его разрывали, как тряпичную куклу. Считаю, что Чисора заработал уважение за этот бой", – оценил промоутер Эдди Хирн Усика, который завоевал титул обязательного претендента по линии WBO и заработал 1,65 млн евро, тогда как британец – 4,4 млн.

"Я год не боксировал. И как козак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Удары? Мой близкий друг примерно так же "гатив по мені", когда мы готовились. Вот прям беспощадно бил меня, поэтому я был готов к этим "бомбам". А я думал о боксе – уходить за переднюю руку, думал бить навстречу и заканчивать передней", – рассказал Александр.

ЭНТОНИ ДЖОШУА. Если в первой поединке с Энтони Джошуа Усик сумел удивить британского чемпиона своими возможностями и тактикой и отобрать у него три основных пояса, то реванш 20 августа 2022 года в Джидде дался украинцу значительно тяжелее. К ответному бою Эй Джей подготовился значительно лучше.

Во втором поединке Джошуа был заметно легче и быстрее, хоть все еще и проигрывал Усику в работе ног. Александру пришлось очень тяжело в 8-м и особенно 9 раунде, когда на него обрушилось большое количество силовых ударов. Однако украинец выдержал и пошел вперед в заключительных раундах, одержал победу раздельным решением судей – 113:115, 115:113 Усик и 116:112 и сохранив свои пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Статистика ударов также показала преимущество Усика: 170 против 124 по общему количеству точных попаданий, и 131 против 101 – по силовым.

"Вы никогда не планируете, чтобы вас избили в некоторых раундах, но иногда это случается. Восьмой и девятый раунды были решающими, и я увидел это в глазах Энтони: "Я победил тебя". Он так много вложил в борьбу, чтобы одержать победу, но я думал, что не могу остановиться. В девятом раунде я понял, что если я сейчас упаду, то упадет и дух бойцов, защищающих нашу страну. Я боксировал не для себя, я боксировал для всех, кто защищает Украину", – объяснил позже Усик.

Что касается Тайсона Фьюри, который в профессионалах провел на 14 боев больше Усика, то самыми тяжелыми для него получились поединки после чемпионского боя с украинцем Владимиром Кличко, когда британец вернулся в ринг после депрессии, проблем с алкоголем, наркотиками и лишним весом.

ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР. Первый бой между Тайсоном Фьюри и на тот момент чемпионом WBC американцем Деотеем Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года. Во втором бою после возвращения в ринг британец был очень близок к тому, что впервые проиграет, но крайне драматичный поединок в США завершился ничьей.

Первая половина боя в Калифорнии прошла с преимуществом Фьюри, который неожижанно переигрывал Деотея за счет скорости и большого количества выброшенных ударов. Уайлдер же настраивался завершить поединок досрочно, и в девятом раунде, когда британец заигрался, достал его справа и отправил в нокдаун.

Следующие два раунда прошли с переменным успехом, а в начале 12-той трехминутки Уайлдер отправил Фьюри в тяжелейший нокдаун комбинацией правый прямой-левый боковой. Казалось, что это конец непобедимой серии Цыганского короля. Но Тайсон каким-то чудом успел встать на последней секунде отсчета и продержаться до финального гонга. А по итогам 12 раундов раздельным судейским решением была присуждена ничья — 115:111, 110:114, 113:113.

Во втором поединке в феврале 2020 года британец выиграл достаточно легко – нокаутом в седьмом раунде. А в трилогии в октябре 2021-го Фьюри был на грани поражения в четвертой трехминутки, по ходу которой дважды оказывался в нокдаунах, но сумел выстоять и вернуться в борьбу. А затем завершил схватку досрочно в 11 раунде, пробив правым боковым в висок Уайлдера.

"Не считаю, что бой с Владимиром Кличко был для меня самым сложным. У нас с Деонтеем была трилогия, три титульных боя, и я думаю, что третий бой был, вероятно, самым тяжелым в моей карьере. Мы оба пошли на войну. Мы оба пришли с разрушительными намерениями", – рассказывал Фьюри.

"Уайлдер дважды отправил меня в нокдаун, я сделал это с ним три раза и в итоге получил нокаут в 11-м раунде. Я уверен, что этот бой потребовал много усилий от бойцов. Адское побоище", – добавил Тайсон, который сохранил свой пояс WBC.

ФРЭНСИС НГАННУ. Бой против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе, франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну стал для Фьюри "минуткой позора". Скорее всего, британец готовился к поединку спустя рукава и надеялся легко получить большие деньги, но прогадал и едва не проиграл впервые в карьере.

10-раундовый бой прошел 28 октября 2023 года в Эр-Рияде по правилам профессионального бокса с тремя судьями. При этом в третьем раунде Нганну удалось отправить чемпиона в нокдаун ударом слева в висок, но Фрэнсис не стал развивать свой успех, а к середине схватки стал заметно уставать на фоне более подвижного Фьюри.

Но в 8 раунде боксеры устроили небольшую рубку. Тайсон пропустил несколько ударов в голову и заметно "поплыл". Камеруец пытался развить успех, но до нокдауна дело не дошло. Фьюри снова проявил чудеса выносливости, выдержав все тяжелейшие попадания в голову. Бой завершился победой британца раздельным решением судей: 96:93, 95:94 и 94:95.

Однако некоторые эксперты склонялись к тому, что должна была быть минимум ничья, а кто-то даже отдавал предпочтение Нганну.

"Не могу точно знать, что на самом деле на уме у Тайсона, но, вероятно, он действительно недооценил своего соперника. Я очень волновалась. Это должен был быть показательный бой, но в конечном итоге Нганну вышел на ринг и потряс мир тем, что он в нем сделал. Сам я не верил, что у Нганну были какие-то шансы, а он просто закрыл всем рот", – прокомментировал Усик.

СТИВ КАННИНГЕМ. Если же брать поединки до чемпионского периода Тайсона, то тут стоит вспомнить достаточно скандальный бой британца с двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе Стивом Каннингемом. Американец боксировал дома и технически выглядел очень хорошо. Во втором раунде Каннингем наказал британца за его открытую манеру, и правым кроссом отправил Фьюри в нокдаун.

Тайсон сумел подняться и стал боксировать более осмотрительно, но и менее эффективно. После шести раундов Стив вел по очкам на карточках у двух судей (57:55), а у третьего была ничья (56:56). Но в седьмой трехминутке габаритный Фьюри зажал Каннингема возле канатов и, как писали обозреватели, "воспользовавшись нерасторопностью рефери, "грязно", развернул голову Каннингема под свой удар, а затем коротким правым хуком отправил его в глубокий нокаут".

Для американца это поражение стало первым досрочным в карьере. А поединок носил статус отборочного на бой с чемпионом мира по версии IBF.

"Габариты Фьюри – это то, что помогает ему добиваться большого успеха. Когда я вижу их матчап с Усиком, то вспоминаю, как он читерил в поединке с Каннингемом, навалившись на него всем весом и нанося удары. И я уже вижу, как он будет делать то же самое с Усиком, наваливаясь на него всем телом", – сравнивал бои Тайсона с американцем и украинцем Деонтей Уайлдер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фьюри обвинял украинцев, рвался воевать, а его отец молился за русских ребят.

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