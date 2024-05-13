Фьюри обвинял украинцев, рвался воевать, а его отец молился за русских ребят: что думает соперник Усика про Украину

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО), которому 18 мая предстоит сразиться с обладателем всех остальных поясов дивизиона Александром Усиком (21-0, 14 КО), сначала считал, что украинцы охраняли лагеря смерти, а потом готов был воевать на нашей стороне. Но в конце концов отказался от приглашения Усика приехать в охваченную войной Украину.

Накануне поединка за абсолют в Саудовской Аравии OBOZ.UA вспомнил, что острый на язык Цыганский король говорил про нашу страну и как часто менялось его мнение.

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ. До полномасштабной войны с Россией создавалось впечатление, что Фьюри не очень хорошо думает про украинцев. Он заявил, что во время Второй мировой войны они охраняли нацистские лагеря смерти. Британец выдал такое в словесной перепалке с Владимиром Кличко в 2016 году. Когда Фьюри заявил, что евреи всем промывают мозги, Кличко сравнил его слова с высказываниями Гитлера. И Тайсон жутко обиделся.

"Владимир – необразованный человек и не понимает, что Гитлер убил тысячи цыган, если не миллионы. Называть меня так – огромное оскорбление, потому что множество моих предков были убиты Гитлером. Давайте не будем забывать, что украинцы во время войны охраняли лагеря смерти, где убивали мой народ", – добавил британец в Instagram.

ИЗБИЕНИЕ УКРАИНЫ. Также Фьюри не мог не унизить Украину и не вспомнить о победе над Кличко после разгрома Англией сборной Шевченко 4:0 в четвертьфинале Евро-2020. "Не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 в Дюссельдорфе", – написал "Цыганский король" в Twitter.

ГОТОВ ВОЕВАТЬ. В первых числах марта 2022 года он поддержал украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, вступивших в ряды теробороны. Даже сам был готов воевать, если так сложатся обстоятельства.

"Это фантастика. Я одним из первых приму участие в войне, если в ней окажется замешана Англия или Америка. Я буду стоять в первых рядах, как и мой папа и все остальные парни. Мы встанем на защиту. Так что это все, что я должен сказать. Если ты родом из этой страны и живешь там, то защищай ее. Люби своих женщин и защищай родную страну", – заявлял Фьюри.

При этом отец Фьюри ухитрялся на словах с уважением относится к тому, что крымчанин вступил в территориальную оборон, и жалеть россиян, "у которых нет выбора".

"Александр бегает с ружьем в руках, так и должно быть. Он защищает свою страну как и братья Кличко. Усик не будет думать о боксе, его мысли будут сосредоточены на том, чтобы быть солдатом и защищать свою страну. Украинский народ должен гордиться им. Можно помолиться за всех тех русских ребят, которые не желали войны. Есть много ребят, которые должны это делать только потому, что президент так сказал", – заявил Джон Фьюри.

НЕ МОЕ ДЕЛО. А буквально в апреле 2022 пошел на попятную, отметив, что его не касается война России в Украине: "Кто-то недавно меня спрашивал об Украине. Но это не мое дело. Не имеет никакого отношения ко мне. Свои дела я держу при себе".

Осенью 2023 года, когда шли переговоры между командами Усика и Фьюри по поводу будущего поединка, Александр приглашал чемпиона WBC в Украину. "Но я отказался по очевидным причинам", – подчеркнул британец, имея в виду военные действия в стране.

ЧТО ДУМАЮТ СУДЬИ. Уже в марте 2024-го, когда Тайсон начал серьезно готовиться к поединку с Усиком, британский чемпион вспомнил о войне в Украине, предположив, что судьи могут подсознательно быть на стороне Александра.

"Мы не хотим споров вокруг боя, не хотим плохого решения. Его страна находится в состоянии войны и судьи могут быть на стороне человека, который угнетен войной. Но мы хотим, чтобы было четкое решение. Если я проиграю, отдайте мне это поражение. Если он проиграет – отдайте ему. Но мне не нужны никакие одолжения", – сказал Фьюри.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Усик откровенно высказался о бое с Фьюри.

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

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