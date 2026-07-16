Два отмененных гола и серия пенальти. "Динамо" вышло в следующий раунд Лиги Европы. Видео

Киевское "Динамо" в серии послематчевых пенальти (4:2) победило румынский клуб "Университатя Клуж" в ответной гостевой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (первая встреча - 0:0). По ходу противостояния арбитры дважды отменяли голы украинской команды из-за офсайдов; в дополнительное время голы также не были забиты.

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В основное время ответной встречи "Динамо" владело инициативой и создало больше опасных моментов. Уже на 17-й минуте киевляне усилиями Богдана Редушко отправили мяч в сетку, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Спустя несколько минут столичная команда вновь отпраздновала гол. Назар Волошин завершил атаку точным ударом, но и в этом эпизоде судейская бригада зафиксировала офсайд.

Несмотря на два незасчитанных мяча, "Динамо" продолжало контролировать ход встречи. На 32-й минуте Матвей Пономаренко после подачи углового пробил головой в перекладину. Еще несколько хороших возможностей имел Александр Пихаленок, однако голкипер хозяев Неофитос Неофитос сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Румынский клуб действовал значительно осторожнее и в основном рассчитывал на стандарты и контратаки. Руслан Нещерет уверенно справлялся с навесами и не позволил сопернику воспользоваться своими шансами.

После перерыва характер игры не изменился. Киевляне чаще владели мячом, регулярно нагружали оборону хозяев и завершили основное время с преимуществом по ударам. Однако счет 0:0 сохранился до финального свистка, из-за чего встреча перешла в экстратаймы.

Обе команды имели неплохие шансы на гол, однако зрители забитых мячей так и не увидели.

В рамках второго раунда "Динамо" сыграет против греческого клуба ПАОК (23 и 30 июля). Чтобы пробиться в основной (групповой) этап Лиги Европы, "Динамо" после ПАОКа нужно будет успешно преодолеть еще два раунда квалификации.

В случае поражения на более поздних стадиях от ПАОКа или последующих соперников, команда Игоря Костюка продолжит путь в квалификации Лиги конференций.

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