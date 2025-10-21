Умер выдающийся украинский чемпион и рекордсмен мира по плаванию

Скончался Георгий Дмитрович Чижевский — легендарный пловец, многократный чемпион мира и рекордсмен Европы, а также наставник, педагог, поэт и актер. Ему было 101 год, сообщает Міська влада Вознесенска.

Видео дня

Георгий Дмитрович родился в 1924 году и прошел через войну, освобождая Украину и Европу, за что был награждён боевыми орденами.

Всю жизнь он посвятил плаванию, воспитал несколько поколений спортсменов, оставаясь для них примером силы духа, доброты и преданности делу.

Даже в преклонном возрасте он продолжал устанавливать рекорды в категории "Мастерс", завоевал более 40 медалей и 4 кубка, а также участвовал в международных соревнованиях в Казани, Львове, Киеве и Будапеште.

В 2024 году Георгий Дмитрович установил три мировых рекорда на дистанциях 50, 100 и 200 метров брас на летнем Чемпионате Украины в Броварах.

Ранее он становился чемпионом мира 2015 и 2017 годов, рекордсменом Европы на дистанции 200 метров брас и в эстафетах 4×50 и 4×100 метров. В 2015 году в возрасте 92 лет он выиграл чемпионат Николаевской области в трёх видах плавания.

Прощание с Георгием Дмитровичем состоится 22 октября в 12:00 у бассейна "Водограй". Жители Вознесенска приглашаются проводить в последний путь человека, имя которого навсегда останется в истории украинского спорта, в достижениях его учеников и в сердцах всех, кто знал его лично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!