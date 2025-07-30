Умер легендарный тренер братьев Кличко, Майка Тайсона и Эвандера Холифилда

Легендарный тренер по боксу Томми Брукс умер в возрасте 71 года после борьбы с раком. Промоутер Лу ДиБелла подтвердил смерть Брукса, назвав его "великим человеком в мире бокса и ещё лучшим человеком по жизни".

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Брукс прославился как тренер абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда — именно под его руководством Холифилд дважды победил Майка Тайсона в 1996 и 1997 годах. Позднее Брукс также работал и с самим Тайсоном, вплоть до их расставания в 2002 году после поражения от Леннокса Льюиса.

Впоследствии он сотрудничал с другими легендами супертяжёлого веса — Владимиром и Виталием Кличко.

До тренерской карьеры Брукс был успешным боксёром-любителем, стал чемпионом США, а затем перешёл в профессионалы, завершив карьеру с рекордом 7 побед и 3 поражения.

Потрясённый ДиБелла написал на платформе X (Twitter): "Только что пришла ужасная новость. Семья подтвердила: выдающийся тренер Томми Брукс скончался этой ночью после тяжёлой борьбы с агрессивным раком. Слишком рано. Он был настоящим человеком бокса и просто отличным парнем. Столько памятных вечеров мы провели с Томми и его женой Донной Дува в лучшие годы компании Main Events. Мои молитвы — Донне и всей семье. Сейчас очень тяжёлое время, когда уходит столько настоящих людей бокса. Это очень тревожит".

Хотя Брукс начинал как боксёр, его имя навсегда вписано в историю именно как тренера, сформировавшего целую эпоху в супертяжёлом весе.

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