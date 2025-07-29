Умер чемпион мира по боксу в двух весовых категориях

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммед Кави скончался на 73-м году жизни. Сестра Кави, Ванда Кинг, сообщила, что он умер после пяти лет борьбы с деменцией.

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Кави, при рождении носивший имя Дуайт Бракстон, родился в Камдене (штат Нью-Джерси) и начал заниматься боксом во время заключения в тюрьме Рауэй, где отбывал пятилетний срок за вооружённое ограбление.

После освобождения он быстро пробился в профессиональном боксе, а в 1981 году стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе, победив Мэттью Саада Мухаммада техническим нокаутом в десятом раунде.

В 1985 году Кави завоевал титул WBA в первом тяжёлом весе, а год спустя провёл легендарный бой против Эвандера Холифилда, признанный The Ring лучшим в дивизионе за десятилетие. Впоследствии он проиграл Холифилду в реванше и завершил карьеру в 1998 году с рекордом 41-11-1 (25 нокаутов).

После завершения спортивной карьеры Кави работал консультантом по вопросам наркозависимости и алкоголизма. В последние годы жизни страдал деменцией. В 2004 году Кави был включён в Международный зал боксёрской славы.

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