"Я вынуждена..." Украинская чемпионка отказалась выступать за сборную Украины по биатлону в оставшихся гонках сезона и объяснила причину

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
789
Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

По словам Дмитренко, она не примет участия в чемпионате Украины по биатлону, который пройдет в Буковеле с 20 по 31 марта.

"Не все складывается так, как хочется. Сейчас я вынуждена завершить сезон досрочно и пропустить чемпионат Украины по состоянию здоровья", — написала спортсменка у себя в сторис.

Валерия Дмитренко — украинская биатлонистка, мастер спорта Украины и член национальной сборной. Основные сведения:

  • Дата рождения: 24 ноября 1997 года (Чернигов).
  • Рост/вес: 169 см / 55 кг.
  • Спортивные достижения:
    • Долгое время выступала на этапах Кубка IBU, где неоднократно попадала в топ-20.
    • В сезоне 2025/2026 дебютировала на уровне Кубка мира.
    • В январе 2026 года впервые в карьере финишировала в зачетной зоне на Кубке мира.
    • Заняла 13-е место в гонке преследования на чемпионате Европы 2026 года.
Ее карьера стремительно пошла вверх в сезоне 2025/2026, когда она дебютировала на самом высоком уровне. Основные спортивные достижения (сезон 2025/2026):

  • Чемпионат Европы 2026 (Шушен, Норвегия):
    • 13-е место в гонке преследования (персьюте) — ее лучший результат на соревнованиях такого уровня.
    • 15-е место в спринте.
    • 4-е место в смешанной эстафете (в составе сборной).
    • 9-е место в женской эстафете.
  • Кубок мира:
    • Первые зачетные очки: В январе 2026 года Валерия впервые в карьере финишировала в очковой зоне (топ-40) на этапе Кубка мира.
    • Стабильность: На этапе в Отепя (март 2026) заняла 42-е место в гонке преследования.
  • Кубок IBU:
    • 8-е место в масстарте-60 (декабрь 2025) — ее личный рекорд и лучший результат сезона на этом уровне.
    • 19-е место в короткой индивидуальной гонке.
    • 20-е место в гонке преследования на этапе в Риднау. 
 До сезона 2025/26 Валерия выступала преимущественно на Кубке IBU, где ее лучшим результатом было 14-е место в масстарте (Отепя, предыдущие сезоны).

На внутренней арене Валерия Дмитренко регулярно демонстрирует высокие результаты, стабильно входя в число лучших биатлонисток страны. Она неоднократно становилась призером и победительницей национальных соревнований.  

  • Золотые награды:
    • Эстафеты: Валерия является многократной чемпионкой Украины в составе женской эстафетной команды Черниговской области.
    • Смешанные эстафеты: Также имеет золото в составе смешанных команд своего региона.
  • Личные медали:
    • Серебро и бронза: Она неоднократно завоевывала призовые места в индивидуальных гонках, спринтах и масстартах. В частности, в декабре 2023 года на взрослом Чемпионате Украины она демонстрировала высокую точность стрельбы, что позволяло ей конкурировать с основой сборной.

