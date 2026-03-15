'Я вынуждена...' Украинская чемпионка отказалась выступать за сборную Украины по биатлону в оставшихся гонках сезона и объяснила причину

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Видео дня

По словам Дмитренко, она не примет участия в чемпионате Украины по биатлону, который пройдет в Буковеле с 20 по 31 марта.

"Не все складывается так, как хочется. Сейчас я вынуждена завершить сезон досрочно и пропустить чемпионат Украины по состоянию здоровья", — написала спортсменка у себя в сторис.

Валерия Дмитренко — украинская биатлонистка, мастер спорта Украины и член национальной сборной. Основные сведения:

Дата рождения: 24 ноября 1997 года (Чернигов).

24 ноября 1997 года (Чернигов). Рост/вес: 169 см / 55 кг.

169 см / 55 кг. Спортивные достижения: Долгое время выступала на этапах Кубка IBU, где неоднократно попадала в топ-20. В сезоне 2025/2026 дебютировала на уровне Кубка мира. В январе 2026 года впервые в карьере финишировала в зачетной зоне на Кубке мира. Заняла 13-е место в гонке преследования на чемпионате Европы 2026 года.



Ее карьера стремительно пошла вверх в сезоне 2025/2026, когда она дебютировала на самом высоком уровне. Основные спортивные достижения (сезон 2025/2026):

Чемпионат Европы 2026 (Шушен, Норвегия): 13-е место в гонке преследования (персьюте) — ее лучший результат на соревнованиях такого уровня. 15-е место в спринте. 4-е место в смешанной эстафете (в составе сборной). 9-е место в женской эстафете.

Кубок мира: Первые зачетные очки: В январе 2026 года Валерия впервые в карьере финишировала в очковой зоне (топ-40) на этапе Кубка мира. Стабильность: На этапе в Отепя (март 2026) заняла 42-е место в гонке преследования.

Кубок IBU: 8-е место в масстарте-60 (декабрь 2025) — ее личный рекорд и лучший результат сезона на этом уровне. 19-е место в короткой индивидуальной гонке. 20-е место в гонке преследования на этапе в Риднау.



До сезона 2025/26 Валерия выступала преимущественно на Кубке IBU, где ее лучшим результатом было 14-е место в масстарте (Отепя, предыдущие сезоны).

На внутренней арене Валерия Дмитренко регулярно демонстрирует высокие результаты, стабильно входя в число лучших биатлонисток страны. Она неоднократно становилась призером и победительницей национальных соревнований.

Золотые награды: Эстафеты: Валерия является многократной чемпионкой Украины в составе женской эстафетной команды Черниговской области. Смешанные эстафеты: Также имеет золото в составе смешанных команд своего региона.

Личные медали: Серебро и бронза: Она неоднократно завоевывала призовые места в индивидуальных гонках, спринтах и масстартах. В частности, в декабре 2023 года на взрослом Чемпионате Украины она демонстрировала высокую точность стрельбы, что позволяло ей конкурировать с основой сборной.



Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!