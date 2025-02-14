Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке украинский чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет первую защиту своего титула против американца Кейшона Дэвиса (12-0, 8 КО). И вокруг этого боя уже разразился скандал. 12 февраля на финальной пресс-конференции перед поединком Дэвис обвинил Беринчика в расизме, якобы тот направил ему коробку с бананами и арбузом, и бросался на промоутера украинца Александра Красюка.

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Кейшон начал провоцировать Беринчика еще во время первой битвы взглядов, трогая пояс украинца, а в ответ увидел кулак. А уже на следующий день на совместной пресс-конференции американец вел себя совсем агрессивно – бросался на Дениса и его промоутера, обвинял в расизме, угрожал и пытался максимально оскорбить соперника.

Свое поведение претендент оправдывал гневом. Вроде бы, накануне Беринчик и его команда прислали ему крайне оскорбительный пакет – коробку с арбузом и бананами и запиской, в которой объяснялось, что это снеки для всех высоких прыжков боксера и чтобы ему хватало энергии.

Кейшон воспринял все это как личное оскорбление: "Я хочу обратить внимание на то, что этот человек приехал в Америку, чтобы дать мне бананы и арбуз с запиской. Это непрофессионально, и я считаю, что это расизм. Теперь этот бой стал для меня еще более личным".

И хотя Денис спокойно объяснил, что не пишет и не говорит по-английски, поэтому не мог скрыть ничего подобного, к тому же не имеет ничего личного против Дэвиса, американец упорно не слушал, а показательно упивался своим оскорблением. Во время общения со СМИ Кейшон пытался поддеть и Беринчика, и Красюка, постоянно перебивал промоутера, когда он переводил слова украинца, и повторял, что в пятницу он побьет их обоих.

Затем на дуэли взглядов еще несколько раз назвал украинского чемпиона расистом. При чем агрессивные речи американца выглядели наигранными и даже смешными на фоне совершенно спокойного Беринчика, который, судя по его заявлениям, мало что понимал в угрозах соперника. Над поведением Кейшона посмеялись в социальных сетях. И даже его соотечественники.

"Я очень надеюсь, что он получит проблем на свою здравницу! Он сертифицирован глупый клоун!"

"Я узнал об этой коробке от тренера Дэвиса БоМака вечером, когда шел спать в свой номер. Он сказал: "Мужик, это абсолютно неуважение". Я даже не понял, о чем он говорил. Но для меня все ясно: кто-то с плохими намерениями попытался добавить ситуации хайпа. Но Беринчик - достойный чемпион, человек. , кто отправил эту коробку", – выступил в защиту своего бойца Красюк.

А финалом всех этих разборок накануне встречи в ринге стала толчея на взвешивании. Перед битвой взглядов Кейшон показал жестом, что перерезает сопернику горло", а во время нее держал руку на поясе чемпиона, провоцируя его. Когда Дэвис вернулся к зрителям и целенаправленно закрыл украинского чемпиона, то Беринчик толкнул его. Возможно, не удержался, а вполне вероятно, хотел.

Кейшон пытался ответить Денису, однако охрана их разняла и забрала чемпиона. А Дэвис еще долго бегал по помещению и искал соперника: "Посмотрите на мое лицо, когда он меня толкнул. Как он это сделал, я падаю в слоу-мо такой: "Что ты сделал?" Бро, он толкнул меня".

Разъяренный американец пообещал закончить бой уже в первом раунде: "Неважно, я расстроенный, спокойный или веселый - не имеет значения, какое я. Завтра он будет нокаутирован в первом раунде. Поэтому он может говорить все, что хочет.

Поведение Дэвиса выглядело еще более бессмысленно, когда оказалось, что эта коробка раздора была не от украинца, а от чемпиона WBO в первом полусреднем весе и бывший соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопеса. Мол, ему не хватает денег, и он просто выпрашивает большой бой, чтобы заработать кругленькую сумму.

На самом деле все это шоу от Кейшона может показаться максимально странным после осенних заявлений, что они с Беринчиком дружат.

"Сейчас мы с Денисом Беринчиком друзья. Мы постоянно переписываемся, общаемся, он желает мне удачи, я желаю ему удачи, он сообщает мне новости и прочее. У нас будет отличный бой. Конечно, я выйду победителем, но я думаю, что это будет хорошо для него с точки зрения маркетинга и продвижения", болельщики.

Хотя это украинские боксеры ведут себя преимущественно сдержанно. А в Британии или США чего только не сделает боец, чтобы продать себя и свой бой как можно дороже. Но какие бы события ни предшествовали схватке в Нью-Йорке, эксперты прогнозируют интересное и конкурентное сражение.

Считается, что 25-летний Кейшон младше и быстрее 36-летнего Беринчика и имеет преимущество в росте. Однако Денис – настоящий боец, опытный, который, если нужно, умеет держать удар, а затем удивить противника.

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