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Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

Елена Павлова
Спорт Oboz
4 минуты
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Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке украинский чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет первую защиту своего титула против американца Кейшона Дэвиса (12-0, 8 КО). И вокруг этого боя уже разразился скандал. 12 февраля на финальной пресс-конференции перед поединком Дэвис обвинил Беринчика в расизме, якобы тот направил ему коробку с бананами и арбузом, и бросался на промоутера украинца Александра Красюка.

Видео дня

Кейшон начал провоцировать Беринчика еще во время первой битвы взглядов, трогая пояс украинца, а в ответ увидел кулак. А уже на следующий день на совместной пресс-конференции американец вел себя совсем агрессивно – бросался на Дениса и его промоутера, обвинял в расизме, угрожал и пытался максимально оскорбить соперника.

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

Свое поведение претендент оправдывал гневом. Вроде бы, накануне Беринчик и его команда прислали ему крайне оскорбительный пакет – коробку с арбузом и бананами и запиской, в которой объяснялось, что это снеки для всех высоких прыжков боксера и чтобы ему хватало энергии.

Кейшон воспринял все это как личное оскорбление: "Я хочу обратить внимание на то, что этот человек приехал в Америку, чтобы дать мне бананы и арбуз с запиской. Это непрофессионально, и я считаю, что это расизм. Теперь этот бой стал для меня еще более личным".

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

И хотя Денис спокойно объяснил, что не пишет и не говорит по-английски, поэтому не мог скрыть ничего подобного, к тому же не имеет ничего личного против Дэвиса, американец упорно не слушал, а показательно упивался своим оскорблением. Во время общения со СМИ Кейшон пытался поддеть и Беринчика, и Красюка, постоянно перебивал промоутера, когда он переводил слова украинца, и повторял, что в пятницу он побьет их обоих.

Затем на дуэли взглядов еще несколько раз назвал украинского чемпиона расистом. При чем агрессивные речи американца выглядели наигранными и даже смешными на фоне совершенно спокойного Беринчика, который, судя по его заявлениям, мало что понимал в угрозах соперника. Над поведением Кейшона посмеялись в социальных сетях. И даже его соотечественники.

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

"Я очень надеюсь, что он получит проблем на свою здравницу! Он сертифицирован глупый клоун!"

"Я узнал об этой коробке от тренера Дэвиса БоМака вечером, когда шел спать в свой номер. Он сказал: "Мужик, это абсолютно неуважение". Я даже не понял, о чем он говорил. Но для меня все ясно: кто-то с плохими намерениями попытался добавить ситуации хайпа. Но Беринчик - достойный чемпион, человек. , кто отправил эту коробку", – выступил в защиту своего бойца Красюк.

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

А финалом всех этих разборок накануне встречи в ринге стала толчея на взвешивании. Перед битвой взглядов Кейшон показал жестом, что перерезает сопернику горло", а во время нее держал руку на поясе чемпиона, провоцируя его. Когда Дэвис вернулся к зрителям и целенаправленно закрыл украинского чемпиона, то Беринчик толкнул его. Возможно, не удержался, а вполне вероятно, хотел.

Кейшон пытался ответить Денису, однако охрана их разняла и забрала чемпиона. А Дэвис еще долго бегал по помещению и искал соперника: "Посмотрите на мое лицо, когда он меня толкнул. Как он это сделал, я падаю в слоу-мо такой: "Что ты сделал?" Бро, он толкнул меня".

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

Разъяренный американец пообещал закончить бой уже в первом раунде: "Неважно, я расстроенный, спокойный или веселый - не имеет значения, какое я. Завтра он будет нокаутирован в первом раунде. Поэтому он может говорить все, что хочет.

Поведение Дэвиса выглядело еще более бессмысленно, когда оказалось, что эта коробка раздора была не от украинца, а от чемпиона WBO в первом полусреднем весе и бывший соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопеса. Мол, ему не хватает денег, и он просто выпрашивает большой бой, чтобы заработать кругленькую сумму.

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

На самом деле все это шоу от Кейшона может показаться максимально странным после осенних заявлений, что они с Беринчиком дружат.

"Сейчас мы с Денисом Беринчиком друзья. Мы постоянно переписываемся, общаемся, он желает мне удачи, я желаю ему удачи, он сообщает мне новости и прочее. У нас будет отличный бой. Конечно, я выйду победителем, но я думаю, что это будет хорошо для него с точки зрения маркетинга и продвижения", болельщики.

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

Хотя это украинские боксеры ведут себя преимущественно сдержанно. А в Британии или США чего только не сделает боец, чтобы продать себя и свой бой как можно дороже. Но какие бы события ни предшествовали схватке в Нью-Йорке, эксперты прогнозируют интересное и конкурентное сражение.

Считается, что 25-летний Кейшон младше и быстрее 36-летнего Беринчика и имеет преимущество в росте. Однако Денис – настоящий боец, опытный, который, если нужно, умеет держать удар, а затем удивить противника.

Украинскому чемпиону угрожали из-за банан: скандала вокруг защиты Беринчика в США, разборки на взвешивании и нокаут за один раунд

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