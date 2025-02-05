Где бесплатно смотреть чемпионский бой Беринчик – Дэвис. Расписание трансляций

Бой между чемпионом WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и американцем Кейшоном Дэвисом (12-0, 8 КО) покажет украинский медиа-сервис MEGOGO. Зрители смогут увидеть не только главный поединок вечера, но и весь андеркард.

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Трансляция с арены Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Бой будет доступен на MEGOGO в подписках "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Также его можно будет найти в разделе "Спорт" (подраздел "Единоборства"), на канале "MEGOGO Гонг" и отдельном поп-ап канале. В рамках социальной инициативы "Смотри, как слышно" медиа-сервис предоставит трансляцию с переводом на язык жестов.

36-летний уроженец Краснодона Луганской области завоевал вакантный пояс 18 мая прошлого года, победив Эммануэля Наваретте. Его соперник, Кейшон Дэвис, в последнем бою 8 ноября нокаутировал во втором раунде Густаво Лемоса.

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что этот бой обещает стать классикой легкого веса, отметив, что Дэвису предстоит серьезное испытание против непобежденного украинского чемпиона.

Беринчик подчеркнул, что не собирается делать громких заявлений, предупредив соперника о том, что бой будет сложным.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря Турки Аль аш-Шейх исключил Дениса из числа участников шоу Усик – Фьюри 2. Грандиозное мероприятие запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде.

Изначально Аль аш-Шейх написал, что Беринчик должен защищать титул в бою с британцем Сэмом Ноуксом в рамках этого вечера бокса. Но затем эта пара исчезла из расписания.

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