Украинского футболиста наказали за речь на русском языке. Видео

Во львовском клубе "Карпаты" сменился капитан команды после скандала, попавшего в трансляцию товарищеского матча. Поводом стала речь защитника Дениса Мирошниченко, которую он произнёс на русском язык перед контрольной игрой со шведским ГАИСом.

"Давайте ребята, времени мало до официальных игр. Максимальная концентрация и максимальная поддержка друг друга", – сказал 31-летний уроженец Кривого Рога.

Вскоре клуб официально объявил о перевыборах капитана и лишил Мирошниченко капитанской повязки.

"Решение было принято по итогам внутреннего командного голосования. Новым капитаном "зелёно-белых" стал защитник Владислав Бабогло", – говорится в официальном заявлении "Карпат". В команде подчеркнули, что выбор сделан самими футболистами и отражает позицию коллектива.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в комментариях. Одни поддержали решение клуба, указав на языковой вопрос в условиях войны, другие посчитали наказание чрезмерным для такого поступка.

Для справки: Денис Мирошниченко является воспитанником школы клуба "Кривбасс" и с юных лет выступал за молодёжные команды криворожского коллектива. В 2012 году защитник находился в аренде в "Днепре", однако за основную команду так и не сыграл.

После возвращения в "Кривбасс" Мирошниченко дебютировал в Премьер-лиге Украины, выйдя на замену в матче против "Динамо". После банкротства криворожского клуба футболист искал новый вариант продолжения карьеры и летом 2013 года перешёл во львовские "Карпаты", которые предложили ему наиболее выгодные условия.

С тех пор защитник связан с львовским клубом и в последние сезоны был одним из лидеров команды.

