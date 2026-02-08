Украинского футболиста наказали за речь на русском языке. Видео
Во львовском клубе "Карпаты" сменился капитан команды после скандала, попавшего в трансляцию товарищеского матча. Поводом стала речь защитника Дениса Мирошниченко, которую он произнёс на русском язык перед контрольной игрой со шведским ГАИСом.
"Давайте ребята, времени мало до официальных игр. Максимальная концентрация и максимальная поддержка друг друга", – сказал 31-летний уроженец Кривого Рога.
Вскоре клуб официально объявил о перевыборах капитана и лишил Мирошниченко капитанской повязки.
"Решение было принято по итогам внутреннего командного голосования. Новым капитаном "зелёно-белых" стал защитник Владислав Бабогло", – говорится в официальном заявлении "Карпат". В команде подчеркнули, что выбор сделан самими футболистами и отражает позицию коллектива.
Ситуация вызвала бурное обсуждение в комментариях. Одни поддержали решение клуба, указав на языковой вопрос в условиях войны, другие посчитали наказание чрезмерным для такого поступка.
Для справки: Денис Мирошниченко является воспитанником школы клуба "Кривбасс" и с юных лет выступал за молодёжные команды криворожского коллектива. В 2012 году защитник находился в аренде в "Днепре", однако за основную команду так и не сыграл.
После возвращения в "Кривбасс" Мирошниченко дебютировал в Премьер-лиге Украины, выйдя на замену в матче против "Динамо". После банкротства криворожского клуба футболист искал новый вариант продолжения карьеры и летом 2013 года перешёл во львовские "Карпаты", которые предложили ему наиболее выгодные условия.
С тех пор защитник связан с львовским клубом и в последние сезоны был одним из лидеров команды.
