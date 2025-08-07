Украинского футболиста-чемпиона из клуба УПЛ забрали в ТЦК и он пропал

Новичок украинской Премьер-лиги "Кудривка" неожиданно лишился основного защитника. Как сообщает Sport.ua, 32-летний Роман Гагун был доставлен в территориальный центр комплектования (ТЦК) всего через 10 дней после подписания нового контракта с клубом.

Инцидент произошёл накануне домашнего матча команды против "Александрии". По данным источника, дальнейшая судьба футболиста неизвестна.

Гагун присоединился к "Кудривке" в начале 2024 года, перейдя из "Вереса". В июле он продлил контракт с клубом до конца сезона 2025/26. За это время провёл 16 матчей за команду, но результативными действиями не отметился.

Гагун родом из города Изяслав Хмельницкой области. Является воспитанником ДЮСШ "Пансион" из Шепетовки. Первые шаги в футболе делал в любительских командах "Олимпик-УОР" и "Темп". В 2012 году перешёл в ужгородскую "Говерлу", однако не провёл за неё ни одного официального матча.

С 2014 по 2016 год защитник выступал в Грузии за клуб "Лазика" (Зугдиди). После возвращения в Украину присоединился к "Агробизнесу", с которым поднялся с любительского уровня до Первой лиги, став чемпионом Украины среди любителей и победителем Второй лиги.

В 2020 году Гагун подписал контракт с львовским "Рухом" и дебютировал в УПЛ в матче против "Зари", где получил удаление уже в первом тайме. В 2022 году покинул клуб, после чего выступал за "Верес", а с 2024 года — за "Кудровку-Ниву" и "Кудровку".

На профессиональном уровне Роман Гагун известен своей стабильной игрой в обороне и опытом в матчах различных лиг Украины и Грузии.

Роман женат на своей подруге Яне. У пары двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая 2024 года футбольный клуб первой лиги чемпионата Украины "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сыраша прямо с вокзала забрали в военкомат. Закарпатцы отметили, что 25-летнего защитника незаконно удерживают, а сам спортсмен не смог сразу выйти на связь.

Позже появилась реакция ОК "Запад" на заявление хустской команды. В ВСУ напомнили о мобилизации, а также назвали странными попытки клуба "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины".

В июне-июле 25-летний спортсмен проходил подготовку в учебном центре "Десна" Черниговской области. Спустя несколько месяцев Сыраш "отбыл на передовую линию для выполнения задач на Харьковском направлении".

3 августа стало известно, что Сыраш официально включён в заявку киевского "Локомотива" на сезон 2025/26.

