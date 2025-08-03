Футболист 'Хуста', которого мобилизовали в мае 2024-го и отправлен 'на передовую', заявлен за киевский клуб на новый сезон

Бывший футболист закарпатского "Хуста" Николай Сыраш официально включён в заявку киевского "Локомотива" на сезон 2025/26. Об этом свидетельствуют данные на сайте Профессиональной футбольной лиги Украины.

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Подписание контракта со столичным клубом официально не анонсировалось, однако, по данным портала Transfermarkt, договор с игроком вступил в силу 1 августа 2025 года и рассчитан до лета 2026-го.

В новом сезоне киевский "Локомотив" будет выступать во Второй лиге. Уже сегодня, 3 августа, команда стартует в чемпионате матчем против "Диназа". Начало игры — в 12:30.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая 2024 года футбольный клуб первой лиги чемпионата Украины "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сыраша прямо с вокзала забрали в военкомат. Закарпатцы отметили, что 25-летнего защитника незаконно удерживают, а сам спортсмен не смог сразу выйти на связь.

Позже появилась реакция ОК "Запад" на заявление хустской команды. В ВСУ напомнили о мобилизации, а также назвали странными попытки клуба "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины".

В июне-июле 25-летний спортсмен проходил подготовку в учебном центре "Десна" Черниговской области. Спустя несколько месяцев Сыраш "отбыл на передовую линию для выполнения задач на Харьковском направлении".

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