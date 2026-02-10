Украинского фигуриста-чемпиона, который отказался выступать за Украину и уехал из страны, настигла карма на Олимпиаде-2026. Видео

Бывший украинский фигурист Фёдор Кулиш провалил короткую программу на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине, упав на старте и лишив себя шанса бороться за медаль. 20-летний уроженец Киева не сумел удержать баланс во время вращения: его резко наклонило в сторону, и он завалился при приземлении.

За свой прокат Федор получил 66.86 балла. На момент публикации он занимал второе место с конца среди всех выступивших фигуристов.

Кулиш начал выступать за Латвию осенью 2023 года. Вместе с Денисом Васильевым он завоевал две олимпийские квоты на последнем чемпионате мира, став первыми латвийскими фигуристами-мужчинами, вышедшими на Олимпиаду.

Фигурным катанием Кулиш занимался с пяти лет, а в 16 лет переехал в Латвию, параллельно изучая латышский язык и историю страны. Ранее он был чемпионом открытого чемпионата Киевской области, серебряным призёром чемпионата Украины среди юниоров и обладателем "бронзы" взрослого национального первенства.

В июне 2023 года украинская федерация фигурного катания оказалась в центре скандала: президиум обвинил руководителей в подделке протокола, чтобы разрешить спортсменам выступать за другие страны.

Это вызвало резкое недовольство среди спортсменов и членов федерации, которые сочли действия руководства попыткой превратить организацию в "перевалочную базу" для вывоза спортсменов за границу. Фёдор Кулиш первым воспользовался этой возможностью, переехав в Латвию, где 20 декабря 2025 получил новое гражданство.

Как сообщал OBOZ.UA, перед Кулишом выступал украинский фигурист Кирилл Марсак, сделав это блестяще. Наш соотечественник установил личный рекорд и вызвал бурю аплодисментов на трибунах. Выступление принесло ему 86.89 балла и позволило пройти в произвольную программу, которая состоится через два дня.

