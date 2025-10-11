Украинский фигурист-чемпион отказался выступать за Украину, сбежал из страны и получает новое гражданство ради выступления на Олимпиаде

20-летний украинский фигурист Фёдор Кулиш, завоевавший для Латвии олимпийскую лицензию, надеется успеть получить латвийское гражданство и выступить под флагом этой страны, соощает латвийское телевидение LTV1 в программе "4-я студия".

Кулиш начал представлять Латвию осенью 2023 года. На прошедшем чемпионате мира он вместе с Денисом Васильевым добыл две олимпийские квоты, что стало историческим достижением — ранее два латвийских фигуриста никогда не выходили на Олимпийские игры в мужском одиночном катании.

"Я родился в Киеве, занимаюсь спортом с пяти лет. В Латвию переехал, когда мне было 16, и тренируюсь в клубе "Kristal Ice". Моя семья — это Ольга Ковалькова, Раймо Рейнсалу и Саманта Ковалькова. Мне нравится Рига, нравится Иманта и спортивный центр "Volvo", где я тренируюсь каждый день", — сказал спортсмен на латышском языке.

Президент Латвийской федерации фигурного катания Улдис Шауэр назвал Кулиша крайне талантливым и перспективным спортсменом, отметив, что его результаты стабильно растут. По словам экспертов, техника четверных прыжков украинца находится на уровне "топ-10–20" мира. "Фигурист с такими элементами просто обязан выступать на Олимпиаде, особенно учитывая, что у Латвии есть такая уникальная возможность", — подчеркнул Шауэр.

Сейчас Федерация фигурного катания и Олимпийский комитет Латвии активно работают над тем, чтобы Кулиш мог обратиться в комиссию Сейма и получить гражданство в ускоренном порядке. Глава парламентской комиссии по вопросам гражданства и миграции Гунарс Кутрис заявил, что главное — искреннее желание спортсмена стать гражданином Латвии и его прочная связь со страной, а не просто формальная цель.

По словам генерального секретаря Олимпийского комитета Латвии Райтиса Кеселиса, если процесс пройдет без задержек, Кулиш может получить паспорт даже в день открытия Олимпийских игр.

Тем временем фигурист продолжает тренироваться и параллельно изучает латышский язык и историю Латвии.

В июне 2023 года члены президиума Украинской федерации фигурного катания обвинили руководителей Даниля Амирханова и Анастасию Макарову в подделке протокола заседания, чтобы внедрить положение, позволяющее спортсменам выступать за другие страны.

Это вызвало возмущение среди членов федерации и спортсменов, поскольку на фоне войны и гибели украинцев руководство пыталось превратить федерацию в "перевалочную базу" для вывоза мужчин за границу. Первым воспользовался этой возможностью именно Фёдор Кулиш, сбежавший в Латвию.

Отметим, что Кулиш является чемпионом открытого чемпионата Киевской области по фигурному катанию (2021). В этом же сезоне стал серебряным призером чемпионата Украины среди юниоров и обладателем "бронзы". взрослого национального первенства.

