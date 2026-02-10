УкраїнськаУКР
русскийРУС

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Украинский фигурист Кирилл Марсак блестяще откатал короткую программу на Олимпиаде-2026, установив личный рекорд и вызвав бурю аплодисментов на трибунах. Его выступление принесло ему 86.89 балла и позволило пройти в произвольную программу, которая состоится через два дня.

Видео дня
С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

21-летний уроженец Херсона идеально выполнил все сложные элементы: четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной лутц, тройной тулуп, а также получил четвертый уровень за дорожку шагов и вращения.

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Ранее Марсак уже демонстрировал высокий уровень на чемпионате Европы, завершив соревнования восьмым, что стало лучшим результатом Украины за 26 лет. Тогда за обязательную программу Кириллу поставили 76.92 балла.

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

После переезда в Финляндию по приглашению финского фигуриста Вальтера Виртанена Марсак продолжил карьеру под руководством Алины Майер-Виртанен.

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

В этом сезоне он стабильно выполнял сложнейшие прыжки, включая четверной лутц и тройной аксель, что позволило ему получить олимпийскую квоту на квалификационных соревнованиях в Пекине.

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Сам Кирил отметил, что эмоции от выступления были невероятными. Он был приятно поражен поддержкой трибун, где почти всюду развевались украинские флаги.

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Фигурист признался, что не ожидал настолько высоких оценок и рассчитывал улучшить рекорд сезона лишь на несколько баллов, а на практике получилось прибавить десять. Он подчеркнул, что успех был возможен благодаря подготовке и полной концентрации в моменте проката.

С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!