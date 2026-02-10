С рекордом! Украинский фигурист произвел фурор на Олимпиаде-2026, сорвав овации трибун. Видео

Украинский фигурист Кирилл Марсак блестяще откатал короткую программу на Олимпиаде-2026, установив личный рекорд и вызвав бурю аплодисментов на трибунах. Его выступление принесло ему 86.89 балла и позволило пройти в произвольную программу, которая состоится через два дня.

21-летний уроженец Херсона идеально выполнил все сложные элементы: четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной лутц, тройной тулуп, а также получил четвертый уровень за дорожку шагов и вращения.

Ранее Марсак уже демонстрировал высокий уровень на чемпионате Европы, завершив соревнования восьмым, что стало лучшим результатом Украины за 26 лет. Тогда за обязательную программу Кириллу поставили 76.92 балла.

После переезда в Финляндию по приглашению финского фигуриста Вальтера Виртанена Марсак продолжил карьеру под руководством Алины Майер-Виртанен.

В этом сезоне он стабильно выполнял сложнейшие прыжки, включая четверной лутц и тройной аксель, что позволило ему получить олимпийскую квоту на квалификационных соревнованиях в Пекине.

Сам Кирил отметил, что эмоции от выступления были невероятными. Он был приятно поражен поддержкой трибун, где почти всюду развевались украинские флаги.

Фигурист признался, что не ожидал настолько высоких оценок и рассчитывал улучшить рекорд сезона лишь на несколько баллов, а на практике получилось прибавить десять. Он подчеркнул, что успех был возможен благодаря подготовке и полной концентрации в моменте проката.

