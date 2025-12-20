Украинский фигурист-чемпион, который отказался выступать за Украину и уехал из страны, официално получил новое гражданство

Известный украинский фигурист Фёдор Кулиш официально стал гражданином Латвии. В заявлении клуба "Kristal Ice", в котором он тренируется, отмечается, что получение паспорта дает Кулишу право представлять свою новую родину на крупнейших международных турнирах.

В частности, 20-летний уроженец Киева сможет принять участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

"Мы гордимся Федором, всей нашей семьей и командой, которые вместе сделали эту мечту реальностью. Мы желаем Федору всего самого лучшего и огромной удачи. Также хотим сказать большое спасибо всем, кто помогал нам на этом пути, и отдельное спасибо тем, кто нам не мешал. Мы любим вас всех", – говорится в тексте.

Кулиш начал представлять Латвию осенью 2023 года. На последнем чемпионате мира он вместе с Денисом Васильевым завоевал две олимпийские квоты — историческое достижение для страны, ведь ранее ни один латвийский фигурист не выходил на Олимпиаду в мужском одиночном катании.

Спортсмен родился в столице Украины, начал заниматься фигурным катанием с пяти лет и переехал в Латвию в 16 лет.

Параллельно с тренировками фигурист изучал латышский язык и историю страны. Ранее он был чемпионом открытого чемпионата Киевской области (2021), серебряным призёром чемпионата Украины среди юниоров и обладателем "бронзы" взрослого национального первенства.

В июне 2023 года члены президиума Украинской федерации фигурного катания обвинили руководителей Даниля Амирханова и Анастасию Макарову в подделке протокола заседания, чтобы внедрить положение, позволяющее спортсменам выступать за другие страны.

Это вызвало возмущение среди членов федерации и спортсменов, поскольку на фоне войны и гибели украинцев руководство пыталось превратить федерацию в "перевалочную базу" для вывоза мужчин за границу. Первым воспользовался этой возможностью именно Фёдор Кулиш, сбежавший в Латвию.

