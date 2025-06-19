Украинский жребий в еврокубках. Знакомимся со всеми соперниками наших клубов

4 украинские команды узнали своих соперников в трех турнирах. Сейчас только "Шахтер" четко понимает, с кем сыграет, а "Динамо", "Александрия" и "Полесье" еще ждут будущих оппонентов. Но уже сейчас можем прицениться - а кто для нас более выгоден? ОBOZ.UA рассказывает, чего ждать украинским командам в еврокубках.

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"Шахтер": первые финны в истории

Горняки начинают Лигу Европы с 1-го раунда, соперником станет финский "Ильвес". Эти две игры станут первым и мегаответственным испытанием для Турана, ведь есть куда вылетать, но это не в духе гранда. Для Украины это не первая команда из Финляндии, но у "Шахтера" таких северных оппонентов еще не было.

Команду основали в городе Тампере почти 100 лет назад, это в 150 километрах от Хельсинки. Она несколько раз даже была хоккейной, но остановилась на футболе, когда объединились сразу 3 разных клуба. Сейчас их зовут рыси. "Ильвес" трижды брал кубок Финляндии и лишь раз выигрывал местный чемпионат. В прошлом сезоне взяли серебро, завоевав право на квалификацию ЛЕ.

Особенностью финского чемпионата является система весна-осень, из-за чего соперник "Шахтера" будет в лучшей форме на момент очной встречи. Текущий сезон команда проводит полярно - из нового Кубка сразу вылетела, а вот в лиге идет второй. После 11-ти туров плотность в таблице чрезвычайная: от лидера "Ильвес" отстает только на 1 очко, а еще 2 команды на расстоянии лишь одной победы.

Transfermarkt оценивает эту команду в 4.35 млн евро, это в 37 раз меньше, чем "Шахтер". В составе преимущественно финны, а самый дорогой игрок - правый вингер Ойва Юккола, за него дают 450 тысяч. За этот сезон он имеет 2+2, это не лучший результат во всей лиге. В прошлом розыгрыше топ-бомбардиром стал Роопе Риски (11 голов), а Сантери Хаарала сделал 10+3, это одно из самых результативных персональных выступлений в чемпионате Финляндии.

Старт "Шахтера" в Лиге Европы будет 10-го июля, первая игра номинально домашняя для украинского клуба. Неофициально, принимать "Ильвес" будем в Словакии, где пройдут и предсезонные сборы. Ответный матч в Финляндии запланирован 17-го числа. В следующем раунде уже ждет "Бешикташ".

"Динамо": фанаты не простят поражения

Что касается соперников еще трех наших клубов, то надо подождать результатов первых раундов, но можем разобрать, кто же будет удобнее.

Вчера в Ньоне определили, что соперником "Динамо" во время второго квалификационного раунда ЛЧ будет или литовский "Жальгирис", или мальтийский "Хамрун Спартанс". В любом случае, первый матч бело-синие проведут на выезде. Клуб из Балтии никогда не играл против украинцев, так же с нашими клубами не пересекался и представитель островного государства.

Если брать историческую справку, то название "Жальгирис" вы могли слышать несколько лет назад, когда команда дошла аж до группы Лиги Европы - это их наивысшее достижение. Квалификация Лиги чемпионов для него каждый раз праздник: попадание не первое, но изредка удается дойти дальше, чем второй раунд. "Хамрун Спартанс" заходит в отбор ЛЧ третий год подряд, но каждый раз вылетает на первых шагах. Поэтому, чисто статистически, во втором раунде нам выгодны оба клуба, хотя литовцы более вероятны.

Первые матчи пройдут 22/23 июля, а ответные игры запланированы на 29 и 30 числа. Так низко в квалификации киевляне давно не стартовали, но болельщики уже пишут в сети, что вылет из ЛЧ на этом этапе не простят. Также сообщество высказалось, что хочет увидеть встречу с литовцами, потому что это дружественный народ, который немало помогает Украине во время полномасштабного вторжения россиян.

"Александрия": все соперники хорошо знакомы

"Александрия" свое 4-е еврокубковое турне начинает в Лиге конференций. Серебряный призер УПЛ стартует со 2-го раунда, поэтому так же ждет результат первого этапа. Соперником может стать кипрский "АЕК" или сербский "Партизан". Команда Нестеренко первую игру проведет номинально дома, в Польше, на стадионе "Катовице" 24-го июля. Ответный матч пройдет 31 числа.

"Александрии" выпали хорошо знакомые Украине команды. Например, "Партизан" в прошлом году проходили динамовцы, ранее его имели в качестве соперника "Днепр" и "Шахтер". Статистика, в основном, в пользу отечественных команд. А с "АЕКом" играли "Днепр-1" и так же "Динамо"; киприоты для нас неудобны - после 6 игр ни одной победы. Новому тренеру александрийцев всего за один месяц следует совершить чудо с коллективом, который масштабно перестраивается. Будем считать более удобным "Партизан", ведь в начале евросезонов белградцы меньше собраны. Ну и просто напихать им еще несколько голов будет красиво.

"Полесье": сплошной эксклюзив

Житомирянам предстоит не менее интересный соперник. Возможно это будет боснийский "Борац", а может - "Санта-Колома" из крошечной "Андорры". Именно "Борац" для нас наименее желателен: в прошлом сезоне команда дошла до 1/8 Лиги конференций. А вот андоррская команда понемногу теряет силу - за 5 лет скатилась из ЛЧ в ЛК. Этот возможный соперник - вечный житель квалификации. Что интересно, в Примере этой маленькой страны играет две "Санта-Коломы" и вторая тоже боролась за место в ЛК, проиграв лишь 3 очка буквально в последний момент.

Первая игра "Полесья" так же будет дома. Только второй шанс в евросоревнованиях должен стать успешным; по крайней мере, есть возможность одержать первую победу на международной арене. Будет способствовать этому и усиление тренером Русланом Ротанем. "Санта-Колома", которая никогда не имела противостояний с украинскими командами, а вот "Борац" еще в 1988-м в Кубке обладателей кубков играл против "Металлиста" (4:2 после двух матчей). Поэтому более удобным вариантом будет Андорра с ее эксклюзивными командами. Главное не забыть, что права на ошибку у ЛК нет и играть надо на полную с первого же матча.