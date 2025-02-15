Украинский ветеран с Киевщины завоевал 'золото' на Играх Непокоренных-2025

Украинский военный с Киевщины Александр Андрощук завоевал золотую медаль на "Играх Непокоренных – 2025" в соревнованиях по сноуборду. Турнир с 8 по 16 февраля проходит в Вистлере и Ванкувере (Канада) и предназначен для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения.

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Андрощук выступил в категории "мужчины, новички с нарушением нижних конечностей (стоя)" и показал лучшее время – 16,19 секунды. Помимо сноуборда, он также участвует в соревнованиях по гребле на тренажёрах, плаванию, регби и скелетону.

В 2015 году Александр присоединился к полку "Азов", а после службы работал в IT-сфере. Однако в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, он вернулся в армию.

В ноябре того же года получил тяжёлое ранение в результате артиллерийского обстрела в Бахмутском районе, но нашёл мотивацию в спорте и стремился попасть в сборную. Кроме сноубординга Александр участвует в соревнованиях по гребле на тренажерах, плавании, регби и скелетоне.

Для Украины это стало 11-й золотой медалью на соревнованиях. Всего же на момент публикации этой новости наша страна завоевала 24 медали, в том числе 7 серебряных и 6 бронзовых.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель Игр Непокоренных Принц Гарри после выступления на церемонии открытия турнира подошел к сборной Украины, чтобы лично поприветствовать наших спортсменов.

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