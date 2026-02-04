Украинский рекордсмен, из-за которого разгорелся скандал в сборной, первым стартовал на Олимпиаде-2026: за кого и когда болеть в горных лыжах

Несмотря на то, что официальное открытие Олимпиады-2026 состоится 6 февраля, первый украинский спортсмен вышел на дистанцию уже 4-го. Горнолыжник Дмитрий Шепюк провел официальную тренировку скоростного спуска, поскольку это единственная гонка в этом виде программы, где атлеты могут полноценно испытать трассу, а не просто осмотреть ее. А уже 7 февраля в мужском скоростном спуске определится первый чемпион Игр в Италии.

На первой тренировке украинец финишировал на 40-й позиции из 41 спортсмена, которые доехали трассу до конца. Лидеру дня, американцу Райану Кохран-Зиглю Шепюк проиграл 13 секунд. При этом легендарная трасса в Бормио, где развернутся мужские баталии Олимпиады-2026, считается одной из самых сложных в мире, имея перепад высоты в 1023 метра.

Отметим, что 20-летний Дмитрий – один из самых молодых спортсменов нашей сборной на соревнованиях в Милане и Кортине. В декабре Шепюк выиграл старт категории NJR в Кортина-д'Ампеццо в гигантском слаломе и стал первым юниором в истории Украины, кто с национальным рекордом выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Однако именно из-за дебюта Дмитрия на белых Играх-2026 после объявления состава сборной вспыхнул громкий скандал. Ведь на место в команде всерьез рассчитывал его более опытный коллега, 23-летний Тарас Филяк, который был категорически не согласен с критериями отбора в олимпийскую команду, которые оставили его за бортом самых главных соревнований четырехлетия.

Мол, Дмитрий не участвовал в этапах Кубка мира, где у Филяка был один старт в Валь Гардене, а ограничивался выступлениями на менее престижных соревнованиях под эгидой FIS. Однако при этом Шепюк имел над ним преимущество за счет баллов на юниорском чемпионате мира, где Филяк уже не мог соревноваться.

"Хочу объяснить важный момент: я не имел возможности участвовать в юниорском чемпионате мира, соответственно – не мог набрать юниорские пункты, которые стали решающими в отборе. Именно это и стало ключевой причиной, почему по действующим критериям другой спортсмен получил преимущество. В то же время мои результаты во взрослых международных соревнованиях, в частности на стартах уровня Кубка Европы, не были определяющими, хотя именно эти старты наиболее объективно отражают уровень готовности спортсмена к Олимпийским играм", – считал Тарас.

"Все кандидаты участвовали в стартах уровня Кубка Европы – взрослых международных соревнованиях. Кроме того, я стартовал на Кубке мира, что дополнительно демонстрирует уровень моей подготовки. По итогам этих соревнований мои показатели были лучше, однако они не стали решающими по сравнению с юниорскими пунктами", – добавил Филяк.

И в словах горнолыжника есть смысл, ведь каким бы талантливым ни был его 20-летний конкурент, критерии отбора на ОИ, исходя из приведенных фактов, действительно выглядят не очень объективно. Ведь к уровню олимпийских соревнований наиболее приближен именно Кубок мира, где Шепюк не стартовал, а Тарас финишировал 62-м.

В свою очередь в ответе Федерации лыжного спорта отмечалось, что внутренняя система отбора в олимпийскую команду была утверждена еще в апреле 2025-го: "В течение 9 месяцев со дня его публикации ни один спортсмен, тренер, другой член ФЛСУ или представитель организации не обратился по поводу непрозрачности или несправедливости системы отбора к Олимпийским играм-2026 и аргументацией о внесении каких-либо желаемых изменений. А значит, все были согласны". Также в федерации отметили, что никакие конкретные соревнования не имели решающего влияния на определение участника сборной.

Конечно, реальное положение вещей в нашем горнолыжном спорте таково, что кто бы ни поехал в Бормио, который принимает мужские соревнования, он не борется за высокие места, а о каких-то наградах и вспоминать не стоит. Здесь для нашего представителя главное доезжать до финиша в каждой гонке, и желательно не последним, и это уже будет хорошим результатом. Но сам факт недоразумений в нашем спорте оставляет неприятный осадок.

Четыре года назад на ОИ-2022 в Китае участвовал Иван Ковбаснюк, который приехал 33-м в скоростном спуске, проиграв 5,40 секунды победителю Биту Фойцу из Швейцарии, 32 строчку имел в супергиганте, не смог финишировать в слаломе, но потом занял аж 14 место в комбинации, правда в этой дисциплине соревновалось только 27 спортсменов, и немалая группа сошла с дистанции из-за ошибок.

У женщин в горнолыжном спорте от Украины также будет стартовать только одна представительница – Анастасия Шепиленко, но она уже имеет опыт выступления на Олимпийских играх. В Пекине-2022 она не соревновалась в скоростном спуске, но заняла 37 место в супергиганте, проиграв победительнице Ларе Гут-Бехрами шесть секунд, показала 39-й результат в гигантском слаломе и сошла в первой попытке в обычном. За эти годы Анастасия стала более опытной, поэтому в Италии может улучшить свои показатели.

Соревнования среди женщин пройдут на известной трассе "Олимпия-делле-Тофане", которая названа в честь горного массива Ле-Тофане и считается очень быстрой. Здесь проходили соревнования еще во время Игр 1956 года. А с 1993 года трасса является неизменной локацией женских этапов Кубка мира по скоростному спуску и супергиганту, а в 2021-м принимала мировое первенство.

Расписание горнолыжников на ОИ-2026:

7 февраля. 12:30. Скоростной спуск (мужчины)

8 февраля. 12:30. Скоростной спуск (женщины)

11 февраля. 12:30. Сапергигант (мужчины)

12 февраля. 12:30. Супергигант (женщины)

14 февраля. 11:00. Гигантский слалом (мужчины)

15 февраля. 11:00. Гигантский слалом (женщины)

16 февраля. 11:00. Слалом (мужчины)

18 февраля. 11:00. Слалом (женщины)

