Украинский футболист забил фантастический гол обратными ножницами через 5 минут после выхода на поле. Видео

Футболист "Металлиста" Даниил Приходько стал героем матча против хмельницкого "Подолья" в Первой лиге. Игрок вышел на поле на 72-й минуте, а уже на 77-й забил гол ударом через себя

Видео дня

После подачи углового мяч попал к 19-летнему защитнику харьковчан и тот обратными ножницами отправил круглый снаряд точно в ворота. Это первый гол футболиста в 6-ти матчах.

В остальном поединок завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0. Первый гол был забит с автогола на 6-й минуте, а фантастическое попадание Приходько закрепило успех "Металлиста" и подняло команду на 11-е место в турнирной таблице.

