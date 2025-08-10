36-летний Ракицкий фантастическим ударом с 50 метров забил дебютный гол за 'Черноморец'. Видео

Ярослав Ракицкий отметился эффектным мячом за одесский "Черноморец" в матче 2-го тура Первой лиги против хмельницкого "Подолья". На 20-й минуте 36-летний защитник мощным дальним ударом поразил ворота соперника примерно с 50 метров, застав врасплох голкипера хозяев.

Видео дня

Встреча состоялась в Хмельницком в рамках чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Подопечные Александра Кучера начали активнее и уже в первой половине тайма подтвердили статус фаворита, открыв счёт именно благодаря великолепному удару опытного экс-футболиста сборной Украины.

На 92-й минуте окончательный успех "моряков" закрепил Рязанцев. Итоговый счет 2:0 и "Черноморец" продолжает вместе в "Ворсклой" лидировать в турнирной таблице.

Напомним, что Ярослав спустя девять месяцев после ухода из донецкого "Шахтера" в марте этого года стал игроком одесского "Черноморца". За это время провел 12 матчей. Гол в ворота "Подолья" стал дебютным для игрока.

