Украинский чемпион мира по боксу, которого мобилизовал ТЦК, показал, что с ним происходит в учебке. Видео

Чемпион мира по боксу и участник Олимпиады-2012 Евгений Хитрова выложил небольшое видео со своего прохождения базовой военной подготовки. 38-летний спортсмен показал свои тренировки с отягощением в одном из тренажерных залов ВСУ.

Видео дня

На кадрах Хитрову цепляют специальный жилет, после чего бывший боксер с гантелями делает выпады.

"Спецпоготовка", – подписал видео Евгений.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября Хитрова задержали сотрудники полиции в Кривом Роге и доставили в территориальный центр комплектования. После оформления его направили в учебную часть для прохождения БЗВП.

Уже из казармы боксер записал видеообращение, в котором не сдерживал эмоций. Хитров возмутился тем, что правоохранители и представители ТЦК не приняли во внимание его спортивные достижения и вклад в представление Украины на международных соревнованиях.

"Я не х... с горы", - заявил спортсмен, напомнив о своей карьере и выступлениях за Украину.

Хитров также рассказал об условиях, в которых сейчас находится. По его словам, в казарме ему приходится находиться в условиях, напоминающих сборы в молодые годы.

При этом боксер отдельно отметил, что понимает необходимость защищать страну во время войны. Его возмутила не сама служба, а обстоятельства задержания и отношение к нему со стороны правоохранителей.

Позже мобилизацию Хитрова подтвердила его жена. Она заявила, что считает несправедливым такое отношение к человеку, который с 13 лет представлял Украину на Олимпиаде и чемпионатах, а после начала полномасштабной войны занимался волонтерством и донатил.

В апреле 2025-го Хитро угодил в криминальный скандал: бывший спортсмен был задержан по подозрению в участии в серии масштабных краж с аграрных предприятий.

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