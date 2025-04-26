Полиция задержала знаменитого украинского боксера, выигрывавшего чемпионат мира и Европы – СМИ

Украинский боксер Евгений Хитров задержан утром 26 апреля на въезде в Кривой Рог, сообщает издание "СВОЇ" со ссылкой на свои источники. По имеющейся информации, 36-летний Хитров подозревается в причастности к кражам на сельскохозяйственных предприятиях.

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Его задержали вместе с сообщником после одного из подобных эпизодов. При этом речь идет не об одном случае. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Для справки: Евгений Игоревич Хитров – заслуженный мастер спорта Украины по боксу, выступал в средней и второй средней весовых категориях.

В любительской карьере Хитров добился значительных успехов: выиграл Кубок Европы 2010 года и стал чемпионом мира в 2011 году, победив в финале японца Рёта Мурата. На Олимпийских играх 2012 года спорно уступил британцу Энтони Огого. В 2013 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, снова столкнувшись с судейскими решениями не в свою пользу.

Осенью 2013 года Хитров перешёл в профессиональный бокс, подписав контракт с американской Fight Promotions. В дебютном бою нокаутировал соперника в первом раунде. Позже работал с промоутерскими компаниями Iron Mike Promotions и DiBella Entertainment. Первое поражение на профи-ринге потерпел в январе 2017 года от Имманувела Алиима в бою за вакантный титул WBC Silver.

В настоящее время он занимает пост президента Федерации бокса в Кривом Роге и работает тренером в клубе КБ-75.

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