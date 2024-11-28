Украинский чемпион мира по биатлону отказался участвовать в первых гонках Кубка мира и снялся с эстафет

Украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный не выступит на старте 1-го этапа Кубка мира по биатлону. 33-летний уроженец Тернопольщины пропустит смешанную и одиночную смешанную эстафеты.

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У себя в Instagram Дмитрий подтвердил свое отсутствие на первых гонках, заявив, что продолжает работать в штатном режиме.

"В смешанных эстафетах не буду бежать, готовлюсь к следующим гонкам в Контиолахте. Со мной все хорошо, решение было принято вместе с тренерами", — написал Подручный.

Отметим, что Дмитрия Пидручный является чемпионом Европы 2018 года в смешанной эстафете, победителем Универсиады 2013 года в масс-старте, призером этапов Кубка мира. Участник Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по биатлону в текущем сезоне Кубка мира сможет выставить на личные гонки лишь четверых биатлонистов. Наша команда в текущем сезоне финишировала на 11-м месте в общем зачете Кубка наций и не смогла сохранить квоту в пять спортсменов.

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