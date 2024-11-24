Украинский боксер, выживший в Мариуполе, добыл потрясающую победу в первом бою после возобновления карьеры. Видео

Известный украинский боец Бовар Ханаков по прозвищу Гладиатор добыл зрелищную победу в боксе на голых кулаках. 32-летний уроженец Мариуполя в своем первом поединке после возобновления карьеры побил американца Рубена Варра. 5-раундовая встреча в Лос-Анджелесе завершилась единодушным решением судей: дважды по 50-45 и 49-46. 16 февраля Ханаков заявлял, что покидает профессиональный спорт.

Видео дня

Ханаков, вышедший в ринг в шортах с надписью "Мариуполь" и "Украина" безусловно доминировал в ринге. На последних секундах стартового раунда наш соотечественник едва не нокаутировал оппонента.

Промоушен Bare Knuckle FC (BKFC), который организовывал бой, назвал выступление украинца потрясающим.

После боя Бовар выложил видео, где его на носилках отвозят в больницу.

Позже украинец выложил видео из госпиталя, показав, во что превратились его руки.

"Так, чисто ради интереса хочу показать свои руки. Не знаю, сможет ли видео это передать. А дальше будет еще хуже. Вот так могу максимум сжать руки", – рассказал Бовар в ролике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ханаков вспомнил один из последних дней в родном Мариуполе, который в марте 2022 года безжалостно уничтожали российские оккупанты. Спортсмен, который после спасения из осажденного города живет и тренируется в США, рассказал про болезнь своего ребенка и гибель близких друзей.

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