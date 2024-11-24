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Украинский боксер, выживший в Мариуполе, добыл потрясающую победу в первом бою после возобновления карьеры. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Украинский боксер, выживший в Мариуполе, добыл потрясающую победу в первом бою после возобновления карьеры. Видео

Известный украинский боец Бовар Ханаков по прозвищу Гладиатор добыл зрелищную победу в боксе на голых кулаках. 32-летний уроженец Мариуполя в своем первом поединке после возобновления карьеры побил американца Рубена Варра. 5-раундовая встреча в Лос-Анджелесе завершилась единодушным решением судей: дважды по 50-45 и 49-46. 16 февраля Ханаков заявлял, что покидает профессиональный спорт.

Видео дня

Ханаков, вышедший в ринг в шортах с надписью "Мариуполь" и "Украина" безусловно доминировал в ринге. На последних секундах стартового раунда наш соотечественник едва не нокаутировал оппонента.

Промоушен Bare Knuckle FC (BKFC), который организовывал бой, назвал выступление украинца потрясающим.

Украинский боксер, выживший в Мариуполе, добыл потрясающую победу в первом бою после возобновления карьеры. Видео

После боя Бовар выложил видео, где его на носилках отвозят в больницу.

Позже украинец выложил видео из госпиталя, показав, во что превратились его руки.

"Так, чисто ради интереса хочу показать свои руки. Не знаю, сможет ли видео это передать. А дальше будет еще хуже. Вот так могу максимум сжать руки", – рассказал Бовар в ролике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ханаков вспомнил один из последних дней в родном Мариуполе, который в марте 2022 года безжалостно уничтожали российские оккупанты. Спортсмен, который после спасения из осажденного города живет и тренируется в США, рассказал про болезнь своего ребенка и гибель близких друзей.

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