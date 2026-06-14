Украинские красавицы завоевали весь пьедестал на международном турнире по фитнесу в категории "фит-модель". Фото
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Украинские спортсменки заняли все призовые места в категории фит-модель среди женщин ростом свыше 166 см на международном турнире IFBB Diamond Cup Budapest 2026 в Венгрии. Победительницей стала киевлянка Анна Ноздрина, а компанию ей на пьедестале составили Роксолана Воротняк и Виктория Снисаренко.
На соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу в Будапеште представительницы сборной Украины не оставили соперницам шансов в категории фит-модель +166 см. По итогам выступлений на сцене весь подиум оказался украинским.
Первое место завоевала Анна Ноздрина из Киева. Ранее в этом году спортсменка также выиграла абсолютное первенство чемпионата Европы по бодибилдингу и фитнесу среди мастеров в дисциплине фит-модель. Турнир проходил в испанской Санта-Сусанне.
Обладательницей "серебра" стала представительница Ивано-Франковской области Роксолана Воротняк. Для нее выступление в Будапеште оказалось особенно успешным: в этот же день украинка победила в категории бикини среди женщин ростом до 172 см.
Третье место заняла киевлянка Виктория Снисаренко, обеспечив Украине полный комплект наград и весь пьедестал почета в категории фит-модель +166 см.
Кроме того, в соревнованиях по бикини до 172 см украинские спортсменки также показали высокий результат. Роксолана Воротняк завоевала "золото", а Наталия Кузуб из Киева стала обладательницей "серебра".
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