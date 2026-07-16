Украинские футболисты в квалификации Лиги чемпионов вышли с плакатом про Путина. Видеофакт

Украинские игроки румынской "Университати" Крайова Павел Исенко и Александр Романчук после матча против белорусского МЛ "Витебск" провели акцию в поддержку Украины. После финального свистка футболисты вышли на поле с баннером "FCK PTN", а трибуны поддержали их украинскими флагами и антивоенными лозунгами.

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Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов завершился победой румынского клуба со счетом 1:0. Этого результата хватило "Университате" для выхода в следующий этап турнира по сумме двух встреч.

Во время игры болельщики хозяев вывесили на трибунах флаг Украины с надписью "Stop War", а также баннер с изображением игровой футболки Романчука.

Перед началом встречи украинские футболисты румынской команды отказались от традиционного рукопожатия с игроками белорусского клуба и сразу направились на свою половину поля.

После матча Романчук поблагодарил болельщиков за поддержку Украины. По словам защитника, увиденные на трибунах украинские флаги и баннеры вызвали у него сильные эмоции.

"Пока Россия продолжает ежедневно убивать невинных украинцев, осознание того, что люди по-прежнему поддерживают нас, значит для меня все. Когда я увидел эти баннеры на трибунах, у меня на глазах появились слезы. Я невероятно горжусь тем, что ношу эту эмблему и играю за клуб, чьи болельщики поддерживают свободу, человечность и правду", – написал Романчук в Instagram.

Футболист также поблагодарил поклонников команды, тренерский штаб и партнеров по клубу за солидарность с Украиной, отметив, что поддержка навсегда останется в его памяти.

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