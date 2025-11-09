Украинские фанаты от избытка энергии сломали стадион в Александрии. Видео

Матч 12-го тура УПЛ между "Александрией" и "Полесьем" (0:3) превратился в скандал после того, как ультрас хозяев начали громить трибуны. Болельщики в балаклавах пришли на стадион "Ника" в Александрии с заранее спланированной акцией протеста против руководства клуба.

Неделей ранее "Александрия" получила крупный штраф за использование пиротехники и публично обратилась к фанатам с просьбой больше не нарушать правила. Однако ультрас восприняли это как вызов: перед матчем они заявили, что клуб подал на них в полицию, и пообещали "ответ".

Во время встречи с "Полесьем" на фан-секторе появился баннер с надписью "фінансовий тягар" — отсылка к заявлению клуба.

Затем болельщики зажгли фаеры, через что матч был остановлен, а после начали вырывать сиденья и бросать их на поле.

Комментатор Виталий Волочай в прямом эфире не скрывал возмущения: "Ламати крісла на стадіоні. 2025 рік. Мало в країні зруйнованого? Давайте зруйнуємо ще стадіон".

После погрома фанаты покинули арену, а "Александрии" теперь грозит новое расследование и, с б большой вероятностью, матч без зрителей.

