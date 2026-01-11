На камеру попала реакция Марты Костюк на комплименты Арины Соболенко, гнобившей ранее украинских теннисисток. Видео

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко, после победы в финале турнира в Бризбене над Мартой Костюк похвалила украинку за старт сезона. В этот момент камера поймала реакцию самой украинской теннисистки: она с лёгкой иронией усмехалась, а выражение лица словно говорило: "Что за лицемерие".

Видео дня

Соболенко в своей речи подчеркнула выдающийся старт Костюк и выразила надежду на будущие встречи в финалах, отметив высокий уровень тенниса обеих спортсменок.

Она также поблагодарила спонсоров, правительство Квинсленда и членов своей команды за поддержку, называя болельщиков "королевами" и "источником вдохновения".

Напомним, что в мае прошлого года Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира в Мадриде, устроила гнусное представление.

Позже на камеру попало то, что сказала Марта о Соболенко во время их поединка.

