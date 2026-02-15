Украинская спортсменка-чемпионка трагически умерла в Ирпене через несколько дней после приезда с турнира по тхэквондо

В Ирпене внезапно скончалась 14-летняя спортсменка Юлия Пятенко, которая недавно вернулась с международного турнира по тхэквондо в Австрии. Девушка считалась одной из самых перспективных в регионе и выступала на областных, всеукраинских и международных соревнованиях.

Трагедия произошла 12 февраля в Ирпене.

Юлия занималась олимпийским тхэквондо и с 2020 года тренировалась в составе спортивного клуба "Император". За это время она стала чемпионкой и призером ряда турниров разного уровня. По словам близких к команде людей, спортсменка отличалась дисциплиной, трудолюбием и бойцовским характером.

В клубе тяжело переживают утрату. Тренеры Юлия и Роман Страховские в обращении к команде подчеркнули, что Юлия была старательной и трудолюбивой, занималась с 2020 года и навсегда останется частью коллектива. Они признались, что ее уход стал слишком ранним и невосполнимым ударом для всех, кто с ней работал.

Официальной информации о причине смерти на момент публикации не обнародовано. Родные не раскрывают подробностей, что, по словам знакомых семьи, является их правом.

В соцсетях пользователи выдвигают разные версии произошедшего, однако все они находятся на уровне слухов. Один из комментаторов утверждает, что, по его данным, речь идет о несчастном случае, который произошел дома, и что в полицейских отчетах отсутствует информация о криминале. Он подчеркивает, что это лишь его предположение о бытовой ситуации.

Другие пользователи пишут, что трагедия могла быть связана с попыткой повторить некий тренд из TikTok, однако никаких подтверждений этой версии нет. Также в комментариях встречается утверждение о падении с высоты с указанием, что криминальная составляющая якобы отсутствует.

