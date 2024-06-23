Украинская чемпионка отказалась выступать на Кубке мира по художественной гимнастике в Милане и снялась с турнира

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Виктория Оноприенко снялась с Кубка мира в итальянском Милане, сообщает Ukrainian RG Team. В упражнениях с обручем 20-летняя киевлянка показала 8-й результат, набрав 26,950 баллов, а затем отказалась выступать из-за состояния здоровья.

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Виктория должна была выступить в упражнениях с мячом и булавами.

Накануне Оноприенко стала третьей в индивидуальном многоборье, завоевав первую медаль в этой дисциплине в этом году и вторую награду Кубка мира в 2024-м.

Напомним, что Виктория является чемпионка Европы (2023) и финалисткой Олимпийских игр в Токио. Мастер спорта международного класса.

Призер чемпионата Европы в команде, чемпионата мира по упражнениям с булавами и Всемирных игр в упражнении с лентой. Победительница и призер этапов Кубка мира.

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