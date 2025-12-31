Украинская чемпионка мира по фитнесу снялась в бикини и поразила сеть своей красотой. Фото

Украинская фитоняшка Катерина Спевакова произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив несколько своих снимком в откровенном купальнике. 40-летняя спортсменка категории fitness bikini сбежала от холодной украинской зимы в горячий испанский Аликанте.

Подписчики атлетки не смогли пройти мимо такой красоты, завалив ее восторженными комментариями.

На международной арене Spievakova заявила о себе победами на крупных турнирах IFBB. В частности, она стала чемпионкой мира IFBB в дисциплине Artistic Fitness среди женщин на чемпионате мира, который проходил в 2022-м году в Йонджу (Южная Корея), где выиграла свою категорию. Этот результат стал одним из ключевых достижений в её карьере на любительском и элитном уровне IFBB.

Кроме того, Катерина завоевала PRO-карту IFBB, одержав победу на квалификационном турнире Ben Weider World Wide Classic в Аликанте, что открыло ей путь в профессиональную лигу IFBB Pro.

Также она побеждала на международных соревнованиях, включая IFBB Dubai Muscle Show, где становилась победительницей в категориях bikini и абсолютном зачёте.

В дальнейшем спортсменка принимала участие в турнирах IFBB Pro League уже среди профессионалов.

