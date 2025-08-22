Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали для Украины первое "золото" чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. Недавно созданный тандем стал чемпионским в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.

Решающая битва на итальянский воде развернулась между Лузан с Федорив и канадским дуэтом Зоя Войтик и Кэти Винсент, которым украинки уступили в предыдущем заезде. Однако в финале Людмила и Ирина вышли вперед с первых метров дистанции. В середине гонки "сине-желтые" имели преимущество в 0,18 секунды над канадками, но очень мощно финишировали.

В итоге украинские гребцы закончили заезд первыми со временем 1.53,30 минуты и завоевали "золото" чемпионата мира. С отставанием в 1,06 секунды вторыми пересекли финиш канадки Войтик и Винсент, которым досталось "серебро".

А закрыли тройку испанки Ангело Моррено и Виктория Ярчевская, которые преодолели дистанцию со временем 1.54,84. Кстати, они не пустили на пьедестал бесцеремонных россиянок Гурееву у Шляпникову, которых, к сожалению, допустила к соревнованиям международная федерация, предоставив "нейтральный" статус.

Для титулованной 28-летней Лузан это уже пятое "золото" чемпионатов мира в карьере, тогда как 20-летняя Федорив впервые добыла медаль мундиалей.

Людмила и Ирина только в этом году сели в одну лодку, после известия о декретном отпуске предыдущей партнерши Лузан Анастасии Рыбачок, с которой были добыты две серебряные награды Олимпийских игр – в Токио-2020 и Париже-2024.

На этом чемпионате мира золотой тандем еще выступит в каноэ-двойке на дистанции 200 метров, также Лузан отобралась в 500 м в каноэ-одиночке. Оба заезда запланированы на субботу, 23 августа.

