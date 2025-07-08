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Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,2 т.
Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле

Сборная России по гребле отказалась выступить на молодежном чемпионате мира 2025 года, который с 23 по 27 июля состоится в польской Познани. Представители РФ пожаловались на то, что организаторы потребовали от них подписать "политическую декларацию" с осуждением войны в Украине, и решили сняться с турнира.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. По его словам, от атлетов требовали "подписаться, что они не выражали и не собираются выражать поддержку СВО (так в РФ позорно называют войну – ред.) на Украине, государственной политике России и Беларуси и их руководителям".

Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле
Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле

"К сожалению, ситуация с молодежным первенством мира никак не изменилась по сравнению с майской, когда в Польше проходило первенство Европы. Поэтому мы не едем и на этот турнир. Условием для участия было подписание все тех же деклараций, таково было требование Польской ассоциации гребли", – сказал Свирин.

Добавим, что в мае нынешнего года гребцы из России по той же причине не выступили на юниорском первенстве Европы, назвав требования организаторов неприемлемыми.

Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле
Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле

Как сообщал OBOZ.UA, российский каноист Алексей Коровашков пожаловался на то, что украинские спортсмены на этапах Кубка мира якобы устраивали провокации в отношении атлетов из РФ.

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