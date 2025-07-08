Сборная России устроила демарш и отказалась выступать на ЧМ по гребле

Сборная России по гребле отказалась выступить на молодежном чемпионате мира 2025 года, который с 23 по 27 июля состоится в польской Познани. Представители РФ пожаловались на то, что организаторы потребовали от них подписать "политическую декларацию" с осуждением войны в Украине, и решили сняться с турнира.

Видео дня

Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. По его словам, от атлетов требовали "подписаться, что они не выражали и не собираются выражать поддержку СВО (так в РФ позорно называют войну – ред.) на Украине, государственной политике России и Беларуси и их руководителям".

"К сожалению, ситуация с молодежным первенством мира никак не изменилась по сравнению с майской, когда в Польше проходило первенство Европы. Поэтому мы не едем и на этот турнир. Условием для участия было подписание все тех же деклараций, таково было требование Польской ассоциации гребли", – сказал Свирин.

Добавим, что в мае нынешнего года гребцы из России по той же причине не выступили на юниорском первенстве Европы, назвав требования организаторов неприемлемыми.

Как сообщал OBOZ.UA, российский каноист Алексей Коровашков пожаловался на то, что украинские спортсмены на этапах Кубка мира якобы устраивали провокации в отношении атлетов из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!