Полностью оправдана. Россию допустили с флагом и гимном на абсолютно все международные турниры под эгидой федерации фехтования

Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов на своих соревнованиях. Начиная с чемпионата мира 2026 года они смогут выступать под национальной символикой, включая флаг, гимн и официальную форму.

Исполком FIE принял решение отменить защитные меры, действовавшие в отношении обладателей российских и белорусских паспортов. Согласно официальному заявлению организации, с чемпионата мира среди взрослых, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля 2026 года, спортсмены и официальные лица из России и Беларуси получат право участвовать во всех личных и командных турнирах под своими национальными аббревиатурами, флагами, гимнами и в национальной экипировке.

В федерации отметили, что решение принято в соответствии с принципами Олимпийской хартии, которые предусматривают недискриминацию, равное отношение ко всем участникам и универсальность спорта. Также в FIE сослались на собственный устав и рекомендации Международного олимпийского комитета.

Предпосылкой для отмены ограничений стали решения Олимпийского саммита и исполкома МОК. В декабре 2025 года была поддержана рекомендация предоставить юным спортсменам из России и Беларуси полный доступ к международным соревнованиям. Позже, 7 мая 2026 года, МОК объявил, что больше не рекомендует какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов и команд в турнирах под эгидой международных федераций.

После решения FIE стала десятой международной федерацией по олимпийским видам спорта, полностью восстановившей права российских спортсменов. Ранее аналогичные решения приняли федерации гимнастики, водных видов спорта, борьбы, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муайтай и бокса.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены уже выступают под национальной символикой более чем в 20 международных федерациях. По его словам, с начала 2026 года на международных соревнованиях под российским флагом приняли участие 329 спортсменов, которые завоевали 296 медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских кадетов и юниоров ко всем соревнованиям по фехтованию с национальной символикой и гимном. Титулованная украинская саблистка заявила, что такие шаги подрывают сам принцип нейтралитета и выглядят как поддержка агрессии против Украины.

