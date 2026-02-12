Украинка не смогла финишировать на Олимпиаде-2026, разрушив 'ворота'

Единственная украинская горнолыжница на Олимпиаде-2026 Анастасия Шепиленко не смогла добраться до финиша в супергиганте, который состоялся 12 февраля в Кортина-д'Ампеццо. Всего за награды боролись 43 спортсменки, а победу вырвала хозяйка трассы Федерика Бриньоне.

Шепиленко, для которой это был второй старт на итальянских Играх, допустила ошибку еще на верхней части дистанции, снесла синий флажок, таким образом не попав в "ворота", которые он создавал.

Но трасса оказалась сложной не только для Анастасии. Ее также не смогли закончить 17 участниц, среди которых такие звезды горных склонов, как итальянка София Годжа, чешка Эстер Ледецка, немка Эмма Айгнер и олимпийская чемпионка Кортины в скоростном спуске американка Бризи Джонсон. Украинка в той гонке тоже сумела финишировать и заняла 32-е место.

Лучше всего справилась с супергигантом другая титулованная итальянка – Федерика Бриньоне, которая накануне Игр восстановилась после тяжелой травмы и, наконец, стала олимпийской чемпионкой, а также получила первую награду ОИ в этой дисциплине. До этого "тигрица" с Апеннин имела "серебро" Пекина-2022 в гигантском слаломе и "бронзу" в комбинации, а в Пхенчхане-2018 в гигантском слаломе заняла третье место.

Свою ближайшую преследовательницу – француженку Роману Мирадоли – Федерика опередила на 0,41 секунды. А закрыла тройку представительница Австрии Корнелия Гюттер.

Напомним, что накануне единственный украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк преодолел супергигант с 36-м временем среди 37 атлетов, которые закончили дистанцию. А после финиша показал перчатку с надписью "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами"). Таким образом 20-летний Дмитрий поддержал скелетониста Владислава Гераскевича, которому МОК запретил надевать "шлем памяти", где изображены погибшие украинские атлеты.

