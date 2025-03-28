Украинец прошелся 'Ураганом' по своим соперникам и принес первое в истории командное 'серебро' чемпионата мира

Сборная Украины по лыжной акробатике впервые в своей истории стала серебряным призером чемпионата мира-2025, принимаемого швейцарским Энгадином. Дебютные награды первенства разыграли в соревнованиях смешанных команд. И невероятный скачок Дмитрия Котовского гарантировал нашим спортсменам второе место.

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Борьба в командах в Швейцарии начиналась сразу с финала, в котором приняли участие семь сборных, в том числе Украина. За "сине-желтых" выступала 20-летняя Ангелина Брыкина, а также бронзовые призеры предыдущего чемпионата мира по этой дисциплине Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский. Но в 2023 году с ними прыгала Анастасия Новосад, которая уже завершила свою карьеру.

Надо сказать, что украинцы чуть не завершили борьбу на отборе в большой финал, куда попадала сильнейшая четверка. Ангелина Брыкина, прыгавшая первой, не удержалась на приземлении и из-за падения получила от судей меньше баллов, чем рассчитывала, – 60,16 – второй худший результат в попытке.

Однако Окипнюк сумел прыгнуть на 110,86 балла, благодаря чему Украина поднялась на пятую строчку. А начинавший последним Котовский добросил в общую копилку еще 115,05 очка, выведя Украину на проходную четвертую строчку с общей суммой 286,07 балла. Канада отстала от нашей команды на 11:18.

В большом финале у спортсменов также было только по одному прыжку. Брыкина стартовала с результатом в 57,96 балла, который стал четвертым среди всех девушек. Следующим "взлетел" Окипнюк, набрал 121,27 очка и поднял "сине-желтых" в призовую тройку.

Ну и последним снова выходил лидер нашей команды Котовский. Напоследок победитель этапов Кубка покинул свой формовой "Ураган" – на сегодняшний день самый сложный прыжок, который выполняют в лыжной акробатике. И после того, как он его приземлил, стало ясно, что ниже второго места Украина уже не окажется.

За свой феноменальный "Ураган" Дмитрий получил 133,12 балла – самую высокую оценку среди всех акробатов в большом финале. А победу праздновала сборная США, заработав 344,63 очка.

Для Украины это первая медаль на чемпионате мира-2025 по фристайлу и сноубордингу. Также серебряная медаль в смешанных командах – повышение наших лыжных акробатов. До этого в 2023 году "сине-желтые" выигрывали "бронзу" чемпионата мира. А этот вид программы, кстати, олимпийский и будет представлен через год в Милане-2026.

В целом это пятая медаль Украины на чемпионатах мира по фристайлу. Серебряным призером в 2019 году становился олимпийский чемпион Александр Абраменко, а Ольга Волкова (2011) и Анастасия Новосад (2019) завоевали "бронзу" женских соревнований.

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