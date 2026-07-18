Украина с разгромной победой вышла в финал чемпионата Европы по баскетболу U-20 и гарантировала повышение в классе

Сборная Украины U-20 победила Португалию в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу в Дивизионе B, гарантировав себе возвращение в элитный Дивизион А. Полуфинал в словацкой Братиславе завершился со счетом 81:61.

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Уже после первой половины встречи Украина создала комфортный задел, а после большого перерыва продолжила наращивать преимущество. Разница в счете по итогам игры достигла 20 очков.

Для "желто-синих" эта победа стала шестой подряд на турнире. Перед полуфиналом команда без поражений прошла групповой этап, а в четвертьфинале одолела Ирландию со счетом 72:62.

Выход в финал автоматически гарантировал украинцам повышение в классе. Согласно регламенту турнира, обе команды, которые пробиваются в решающий матч чемпионата Европы в Дивизионе B, получают путевки в Дивизион А на следующий сезон.

Соперниками подопечных Дмитрия Забирченко по финалу будут баскетболисты Исландии. Матч за титул состоится 19 июля в Братиславе. Начало в 21:00 по киевскому времени.

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