Украина вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу U-20

Мужская юношеская сборная Украины U-20 сумела обыграть Ирландию со счетом 72:62 и выйти в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу в Дивизионе В.

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Сборная Украины неплохо начала матч — два дальние броска Сушкина и данк Грищука позволили выиграть первую пятиминутку со счетом 12:3, не пропустив ни одного очка из игры. Но дальше Ирландия уже привыкла к нашей игре, в защите совершила сразу 5 блок-шотов и к первому перерыву сократила отставание до 17:13.

Со второй четверти Ирландия навязала свой баскетбол – украинцам было сложно действовать в зоне, под прессингом, и в итоге на площадке развернулась тяжелая, вязкая игра. До перерыва Украине удавалось удерживать лидерство, даже вести с двузначным преимуществом, но в третьей четверти Ирландия вышла вперед, и на последний перерыв команды ушли при счете +4 в пользу соперника.

К счастью, в четвертой четверти Украина вернула игру под свой контроль, чему способствовала уверенная игра Сушкина и Грищука, а также 6 из 6 трехочковых в начале десятиминутки, благодаря чему подопечные Дмитрия Забирченко вернули себе лидерство и вышли вперёд на 9 очков. В концовке матча ребята уже спокойно удержали преимущество.

51 из 72 набранных очков Украины в этом матче на счету двух игроков – Максим Грищук оформил дабл-дабл с 28 очками и 10 подборами, а у Егора Сушкина 23 очка (6/11 трехочковых).

Пятая победа в пяти матчах выводит Украину в полуфинал чемпионата Европы. Соперником станет победитель матча Португалия – Венгрия. Полуфинальный матч состоится в субботу, 18 июля.

Напомним, три из четырех полуфиналистов чемпионата Европы получат путевки в Дивизион А.

Мужской чемпионат Европы U-20. Дивизион В

Братислава, Словакия. Арена GOPASS Arena

Украина – Ирландия – 72:62 (17:13, 18:15, 8:19, 29:15)

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