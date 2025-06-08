Украина влипла: как не получилось вообще все в игре против Канады. Тактический обзор матча

Вчера футбольная сборная Украины провела первый матч на товарищеском турнире в Канаде - наши футболисты без шансов проиграли местной команде 4:2. Эта игра будто лакмусовая бумажка отношения к футболу, с хилым желанием что-то сделать и готовностью предоставить сопернику все возможности. OBOZ.UA разбирался, что же было не так на протяжении всех 90 минут.

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Стартовые составы

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Бондарь, Матвиенко, Цыганков, Зинченко, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Яремчук

Канада: Крепо, Бассонг, Корнелиус, де Фугеролес, Сигур, Эуштакиу, Салиба, Шафельбург, Бьюкенен, Д. Дэвид, П. Дэвид

Первый тайм. Румынские флешбеки с Евро-24

Чтобы заявить о себе, канадцам понадобилось только 5 минут и 3 атаки. Соперники попытались прорваться с обоих флангов, пока за дело не взялся Бьюкенен. Вингер классно разобрался против Матвиенко и качнул Калюжного, а дальше прострелил в штрафную. Дэвид включился и с двух попыток пробил Трубина.

С голом игра пошла так, будто именно с этого момента официально начинался матч. Вот только Украина выбрала роль второго номера - и это было ошибочное решение. Фланг Матвиенко дальше продолжал проигрывать конкуренцию скоростному и креативному Бьюкенену. Позициями менялись Забарный и Зинченко, такая себе попытка перетянуть центрбека в создание атак. А однажды Зина едва не перебросил голкипера. Похоже, Ребров пытался испытать центрфорвардом не только Яремчука.

А в этом была большая сложность впереди: безальтернативный Яремчук должен был отбегать и в защиту, и в атаку. Особенно в условиях прессинга без мяча и во время обрезок на ровном месте на мяче. Судаков растворился, Цыганков получал по ногам, Калюжный в условиях фланговых продвижений остался без работы и изредка собирал фолы. Тогда как связка Бьюкенен-Дэвид сработала ещё раз: вновь скорость, вновь левый фланг и вновь в одно касание. Внезапно 2:0 там, где не было поводов для аж такого преимущества.

Третий гол - это абсолютная халатность; Бондарь играл будто во дворе. Но даже несмотря на то, что это игровой спарринг, нельзя так относиться к игре главной сборной на 30-й минуте. Промис перехватывает простой пас поперек, выбегает один на один и легко решает эпизод в свою пользу. Если хозяева показали многое, то наши, традиционно, только позорились. В этот момент показалось, что желто-синим безразлично на статус игры: если их будут считать фаворитами, то они точно проиграют.

Итог тайма таков, что Канада вышла не на товарищеский матч и напихала нам целую торбу. Украина вышла в обычный двор где-то на Оболони и только успевала вынимать мячи из сетки. Ребров что-то кричал со скамейки, но во что должна была играть эта сборная - непонятно. Если соперники раз за разом нагружали левый фланг и снова ждали там открытую калитку, то с нашей стороны был лишь шаг вперед для потери инициативы и нового оборонительного построения. Из хорошего до перерыва была только капитанская повязка. По футболу - полный аут.

Второй тайм. Два гола - ноль желания

Украинская классика - провалить один тайм и хорошо провести другой. Такое впечатление, что впервые при Реброве мы отказались от этой традиции, ведь после перерыва всё так же шло наперекосяк. Была попытка иначе доставлять мяч вперед, когда Яремчук получал его не в забросе, а по газону на развитие. Однако опытный защитник Корнелиус быстро среагировал на такие новации от нашего форварда и подсказал де Фужеролю, как оставлять Роману как можно меньше пространства. А где надо было - и сам прикрывал зоны. Одному против двух умных центрбеков Яремчуку было очень сложно. Тем более, его постоянно ловили в офсайд. А потом и заменили.

Изменилась формация: с 4-1-4-1 мы перешли в гибкую 4-2-3-1, чтобы Цыганков имел больше возможностей для навесов. Но адресными такие передачи были недолго, пока канадцы снова не поняли, как вингера нейтрализовать. Лучше всех себя показал Забарный: и в первом тайме, и во втором он демонстрировал уверенность и равновесие. Именно он в конце матча забьет гол - центрбек, вышедший в глубокую атаку. Другие украинские футболисты просто двигались по полю и было сложно понять, донесли ли им что-то в раздевалке.

Формат позволял делать масштабные замены - и Ребров бросает в бой сразу 4 футболистов. Вместо Яремчука на острие появился Гуцуляк, чтобы с фланга ему помогал Зубков. Свежими игроками мы чаще переходили центр поля, хотя там была следующая задача: организованная атака в пас. Если коуч хотел использовать этот турнир как возможность протестировать различные связки, то возникает вопрос к Шевченко - что еще ему надо увидеть, чтобы на тренерской ступени произошла революция?

Синоним этой игры - поздно. Украина поздно включилась в борьбу, поздно отдавала передачи в пустую зону (которая уже была занята), поздно реагировала заменами. Команда получила 65% владения, но что это дало, кроме статистики? В качество вылился единственный момент Зинченко, а дальше этого красивого удара дела не пошли. Даже в игру после штрафного мы включились поздно: никто не успел закрыть Бьюкенена, который весь эпизод был спиной к нашим воротам и умудрился забить. Уже в добавленное время расслабленные кленовые подарили нам пенальти - второй гол, но совсем не для утешения по такой игре.

4:2 - Канада обыгрывает Украину в первом матче на Canadian Shield. Претензий к сборной множество, но все они тают в пустых хайлайтах и полном провале по взаимопониманию. Дальше нас ждет Новая Зеландия - новый соперник и гораздо более слабый. Если и там желто-синие будут так же беззубыми, то возможно нам не стоит ехать на отбор к Чемпионату мира?