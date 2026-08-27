Украинская звезда студенческого баскетбола Америки Екатерина Коваль покинула команду NCAA LSU Tigers из-за подписания контракта с россиянкой. После перехода из Нотр-Дама Коваль в течение года играла за "Тигров" и училась в Университете штата Луизиана, пока тренер Ким Малки не подставила свою 20-летнюю центровую. Такой шаг может серьезно навредить карьере украинки в США, но она не могла предать свою семью, в частности отца, и свою страну.

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Киевлянка Коваль должна была начать свой второй сезон в составе "Тигров" после первого года в Нотр-Даме, где она отыграла один сезон. Но в начале недели тренер LSU Tigers Ким Малки объявила, что Коваль обратилась к ней накануне и сообщила, что покидает команду "по личным причинам". Пресс-секретарь LSU также сообщил, что Коваль выразила намерение покинуть университет как студентка.

"Мы будем уважать конфиденциальность в отношении ее выбора, но мы долго об этом говорили, и это было для нее тяжелое решение. Я знаю, что это сложно, потому что она любит Университет штата Луизиана. Кейт – замечательный человек. Она должна поступать так, как считает нужным, и мы полностью поддерживаем ее в этом", – заявила Малки, и это прозвучало лицемерно, учитывая, в какое положение она поставила Екатерину.

Малки прямо не сказала, что Коваль ушла, потому что не хотела делить раздевалку с российской профессиональной баскетболисткой Анной Минаевой, о подписании контракта с которой было объявлено 14 августа. Но это и так более чем понятно, ведь РФ безжалостно разрушает дом баскетболистки, а ей почему-то приходится терпеть рядом посланницу этого кровавого режима. К тому же отец украинской центровой, Александр, защищает страну в рядах ВСУ; сообщается, что он является оператором беспилотных систем.

На прошлой неделе Малки рассказала в интервью The Advocate, что встречалась с Коваль по поводу Минаевой, и когда тренер предположила, что, возможно, эти две игроки даже могли бы помочь прекратить войну, Коваль ей якобы ответила: "Я сомневаюсь в этом".

"Знайте, что в этом деле я не могу принять решение не нанимать кого-то, кто может помочь нашей программе, из-за конфликта между двумя странами", — оправдывалась Малки в беседе с The Advocate. В то время как Екатерина не скрывала, как война повлияла на неё и её семью, и рассказывала об этом СМИ, в частности изданию The Athletic: "Я просто винила себя. Почему я здесь, а моя семья там? Почему я в безопасности, а моей семье приходится пройти через всё это?"

Коваль сыграла все 35 матчей за LSU в прошлом году и 17 раз выходила в стартовом составе, завоевав статус одной из лидеров команды. Но Малки всё равно решила подвергнуть её риску. Дело в том, что трансферное окно давно закрыто, а занятия во многих школах уже начались. Поэтому Екатерине, скорее всего, придётся перевестись в апреле, чтобы найти новую команду.

Согласно правилам NCAA, баскетболисты, переходящие в другое учебное заведение в середине года, не могут выступать за другое заведение, если они были зачислены в течение первого семестра, даже если они ни разу не играли, а занятия в LSU начались в понедельник.

Из-за этого спортивные болельщики в социальных сетях обвинили Малки в том, что она специально затянула с подписанием контракта с россиянкой, чтобы Екатерина уже не успела никуда уйти, и тренер имела в своем распоряжении двух игроков. Но просчиталась...

"Об этом было объявлено после закрытия весеннего трансферного окна, что не дало ей возможности перейти. Да, на 100% это выбор спортсменки относительно перехода, но её тренер должна была раньше сообщить ей о своих планах, чтобы у неё был выбор относительно перехода, пока окно было открыто. Ее тренер, которая знает свою игроку и ее семью, и, скорее всего, уже знала ее позицию по этому вопросу и знает политическую обстановку. Кто-то, вооруженный всей информацией, утверждает, что желает ей всего наилучшего, но не предусматривает никаких вариантов до декабря. Те, кто знает Малки, знают, что она сделала это целенаправленно и сознательно", – уверена профессиональная спортсменка и бывшая баскетболистка Клара Бричакова Брэдшоу.

В прошлом году Коваль рассказала, что живет в США со своим братом, который учился в аспирантуре Университета Луизианы. Другой брат Екатерины в прошлом сезоне играл в хоккей на юниорском уровне в Техасе.

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