Размах крыльев до трёх метров: в Одесской области заметили уникальных гигантских птиц. Видео

В Одесской области 1 сентября были замечены вьющиеся и розовые пеликаны, отдыхавшие после охоты на лимане Шаганы в национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Видео дня

Видео с птицами опубликовал заместитель директора нацпарка, эколог Иван Русев. Он показал кадры с лимана на своей странице в Facebook. Он отметил, что в начале сентября в природе ещё сохраняется комфортное для птиц время.

"Кудрявый на переднем плане и розовые пеликаны отдыхают после охоты на лимане Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"", — написал Иван Русев.

По его словам, вокруг птиц не слышно шума войны России против Украины. На видео также можно увидеть обыкновенных крачек и серых цапель, которые держатся неподалеку.

Гиганты в кадре

Кудрявые и розовые пеликаны относятся к крупным водоплавающим птицам. На опубликованных кадрах они находятся у водоема после охоты.

На переднем плане видео находится кудрявый пеликан, а рядом отдыхают розовые пеликаны. Перед камерой также суетятся крачки и бегают серые цапли.

Эколог опубликовал видео 1 сентября 2026 года, показав обитателей лимана Шаганы в "Тузловских лиманах".

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