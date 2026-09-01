Размах крыльев до трёх метров: в Одесской области заметили уникальных гигантских птиц. Видео
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В Одесской области 1 сентября были замечены вьющиеся и розовые пеликаны, отдыхавшие после охоты на лимане Шаганы в национальном природном парке "Тузловские лиманы".
Видео с птицами опубликовал заместитель директора нацпарка, эколог Иван Русев. Он показал кадры с лимана на своей странице в Facebook. Он отметил, что в начале сентября в природе ещё сохраняется комфортное для птиц время.
"Кудрявый на переднем плане и розовые пеликаны отдыхают после охоты на лимане Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"", — написал Иван Русев.
По его словам, вокруг птиц не слышно шума войны России против Украины. На видео также можно увидеть обыкновенных крачек и серых цапель, которые держатся неподалеку.
Гиганты в кадре
Кудрявые и розовые пеликаны относятся к крупным водоплавающим птицам. На опубликованных кадрах они находятся у водоема после охоты.
На переднем плане видео находится кудрявый пеликан, а рядом отдыхают розовые пеликаны. Перед камерой также суетятся крачки и бегают серые цапли.
Эколог опубликовал видео 1 сентября 2026 года, показав обитателей лимана Шаганы в "Тузловских лиманах".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в мире лучше всего наблюдать за птицами. Такой формат отдыха набирает популярность среди путешественников, а некоторые отели и экокурорты обустраивают территории так, чтобы гости могли наблюдать за пернатыми прямо с террас и из садов.
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