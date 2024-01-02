Впервые в истории. Украина установила впечатляющее достижение на Турне четырех трамплинов

Украинские прыгуны с трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко вошли в топ-30 на третьем этапе квалификация Турне четырех трамплинов, который входит в программу Кубка мира. Впервые в истории два представителя нашей страны отобрались в основной раунд этого соревнования.

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В австрийском Инсбруке Виталий Калиниченко занял 24-е место. Он прыгнул на 120.5 метров, набрал в сумме 102 балла. Евгений Марусяк стал 26-м (119.5 метров / 99 баллов).

Разница между украинцами заключалась в поправке на ветер – Марусяк получил на бал меньше за погодные условия, а также почти на два балла меньше дальности прыжка.

Всего в квалификации этапа в Инсбруке соревновались 63 спортсмена, 50 лучших прошли дальше.

Победил в квалификации словенец Анце Ланишек, который стал единственным, кто улетел за 130 метров (134).

Как сообщает "Суспильне", в основном раунде соревнований прыгуны, преодолевшие квалификацию, будут распределены на пары. Они в "минидуэлях" определят 25 прошедших дальше спортсменов. А еще пять прыгунов будут добираться до финального этапа как "лаки-лузеры" – топ-5 среди тех, кто не выиграл свою минидуэль.

Калиниченко в основном раунде сразится с 42-летним швейцарцем Симоно Амманом, 4-кратным олимпийским чемпионом.Марусяк будет прыгать за выход в финальный раунд против австрийца Клеменса Айгнера.

Основной раунд и финал этапа в Инсбруке состоится в среду, 3 января.

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