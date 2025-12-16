Украина приняла решение, что делать с турнирами, куда допустили Россию

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что украинские атлеты будут участвовать в таких соревнованиях даже при участии соперников под национальными символами. При этом глава НОК Украины Вадим Гутцайт в комментарии телемарафону "Единые новости" пояснил, что окончательное решение примет Министерство молодежи и спорта.

По его словам, будет создана комиссия, которая определит, на какие турниры поедут украинские спортсмены и как им вести себя на соревнованиях. Гутцайт отметил, что участие важно несмотря на частичное снятие санкций с России и Беларуси, подчеркнув:

"Нужно участвовать во всех международных соревнованиях, наши спортсмены уже понимают, как себя вести — не тиснем руки, не стоим рядом на пьедестале, совместные фото — запрещено", – цитирует Гутцайта "Суспильне".

Сейчас действует приказ Минмолодьспорта, запрещающий украинским спортсменам выступать на турнирах, где российские и белорусские атлеты соревнуются под национальной символикой. Ранее участие россиян и белорусов в международных соревнованиях ограничивалось, но часть федераций уже сняла эти запреты, что требует корректировки позиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), которая состоялась в Сеуле 27 сентября, было принято решение восстановить в полном объёме права национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси. Теперь они смогут вновь участвовать в соревнованиях с собственным флагом и гимном.

