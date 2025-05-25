Украина отказалась выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике. Блохина назвала причину

Сборная Украины по художественной гимнастике не будет представлена в личных соревнованиях на юниорском чемпионате мира, который пройдёт с 18 по 22 июня в Софии (Болгария). Как сообщила старший тренер национальной команды Ириша Блохина, ее подопечные сейчас сосредоточены на подготовке к многоборью, а участие в чемпионате мира ограничено лишь одним видом программы.

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Ириша Олеговна объяснила, что спортсменки нацелены на более серьёзные старты, и это стало ключевым фактором в решении отказаться от выступлений в личных дисциплинах.

"Они уже готовятся к четыреборью, чтобы не упустить свой золотой час. Самые важные старты у них ещё впереди. Поэтому такое решение было принято, ведь они уже готовы к более серьёзным результатам. У нас невероятные девочки", — пояснила Блохина в комментарии для Tribuna.com.

В групповом первенстве Украина будет представлена шестью гимнастками — Агатой Биленко, Маргаритой Мельник, Анастасией Николенко, Таисией Редькой, Александрой-Николь Самоукиной и Екатериной Шершень.

Ранее также стало известно, что участие в турнире не примут и нейтральные спортсменки с российским гражданством.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская федерация гимнастики (УФГ) направила официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием отменить нейтральный статус (AIN), присвоенный Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой — спортсменкам из оккупированных Россией регионов Украины. В письме подчеркивается, что нарушение принципов нейтралитета вредит репутации FIG и наносит моральную травму украинскому обществу.

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