Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 9 августа

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в пятницу, 9 августа, проводится один из двух самых насыщенных дней. Спортсмены разыгрывают целых 34 комплекта наград.

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Украинцы выступают в шести дисциплинах – прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и синхронном плавании. При этом гимнастка Таисия Онофрийчук поборется за награды в личном многоборье.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ 9 АВГУСТА

11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, предварительный раунд (м) – Алексей Середа.

11:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, квалификация – Украина.

11:30. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, полуфиналы (ж) – Лузан/Рыбачок.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 62кг, 1/8 финала (ж) – Ирина Коляденко – Орхон Пуревдорж (Монголия).

Вольная борьба, 125кг, 1/8 финала (м) – Александр Хоцяновский – Гено Петриашвили (Грузия).

15:30. Художественная гимнастика. Личное многоборье, финал – Таисия Онофрийчук.

17:07. Брейкинг. Би-герлз – Kate, Stefani.

18:40. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфинал B, фехтование, бонус-раунд (м) – Александр Товкай, Владислав Чекан.

20:30. Синхронное плавание. Дуэты, техническая программа – Украина.

Напомним, в Украине Олимпиаду официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк принесли Украине очередные медали Олимпиады-2024.

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