Реванш за 0-10: украинка победила сильнейшую борчиху в мире и вышла в финал Олимпиады-2024

Украинская борчиха Ирина Коляденко вышла в финал Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни завершаются в Париже. Наша соотечественница в весовой категории до 62 килограмм победила №1 мирового рейтинга Айсулуу Тыныбекову из Кыргызстану, которой проиграла в полуфинале ОИ-2020 со счетом 0:10.

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Наша соотечественница не очень активно начала схватку, за что получила устное предупреждение от рефери. Это повлияло на Ирину, которая провела атаку, которая после просмотра судьями видеоповтора принесла ей два балла.

После полуминутного перерыва Тыныбекова, которая считалась фавориткой, неожиданно прошла в ноги украинке и сравняла счет. Однако затем на ковре солировала Коляденко.

Сначала она заработала еще два очка в атаке с захватом, а затем поймала соперницу на контратаке, которая принесла ей еще +4. В концовке судьи еще и наказали представительницу Кыргызстана за пассивности и зафиксировали победу борчихи из Ирпеня – 9:2.

Финальная схватка состоится в субботу, 10 августа. Соперницей Коляденко будет японка Сакура Мотоки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк принесли Украине очередные медали Олимпиады-2024.

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